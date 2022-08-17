تقرير تركي: بعد ميرتينز وتوريرا.. جالاتاسراي يرغب في ضم هازارد

يسعى جالاتاسراي التركي مواصلة سوق انتقالاته بضم المزيد من النجوم بعد انضمام دريس ميرتينز ولوكاس توريرا.

وكشفت صحيفة فوتوماك التركية أن نادي جالاتاسراي يبدو وأنه لم يكتف من انتقالات النجوم ويسعى لضم إدين هازارد لاعب ريال مدريد.

وأشار التقرير إلى أن هازارد بات ضمن قائمة النادي التركي لضمه في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح التقرير أن البلجيكي ميرتينز سيكون له دورا بارزا في إقناع مواطنه بالانضمام إلى الدوري التركي.

ونجح جالاتاسراي بالفعل في ضم الثنائي ميرتينز ولوكاس توريرا ضمن تدعيمات الموسم الجاري.

وكشف التقرير عن دراسة إدارة جالاتاسراي للتكلفة المالية المحتملة لإتمام الصفقة قبل إرسال العرض الرسمي إلى ريال مدريد.

ولعب جالاتا سراي مباراتين في الدوري التركي بالموسم الجديد وفاز في واحدة وخسر الأخرى.

وشارك الثنائي ميرتينز وتوريرا كبدلاء في مباراة الفريق الأخيرة بالدوري التركي.

وكان جالاتاسراي قد أنهى الموسم الماضي من الدوري التركي في المركز الثالث عشر.

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