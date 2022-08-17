جوتي: تركي آل الشيخ ذكي للغاية ولم يعتمد على أمواله في شراء النجوم

أشاد خوسيه ماريا جوتي لاعب ريال مدريد والمدير الفني السابق لـ ألميريا، بسياسة تركي آل الشيخ في التعاقدات.

وقال جوتي عبر برنامج التشيرينجيتو: "إنه يعشق كرة القدم، شغوف ومجنون بكرة القدم، إنه ذكي للغاية، يعرف لماذا اشترى ألميريا".

وتابع: "كما يفهم طبيعة الصفقات التي عقدها، لأنه كان يمتلك الكثير من الأموال ورغم ذلك اختار استقدام لاعبين شبان وبيعهم لاحقا مثل داروين نونيز".

وأتم: "هو ذكي ولم يستهدف الصعود للقسم الأول فقط، ويشاهد كرة القدم كثيرا".

وسجل ألميريا عودته للدوري الإسباني الممتاز بعرض قوي أمام ريال مدريد، لكنه خسر في النهاية بهدفين مقابل هدف واحد.

وأشرف جوتي على تدريب ألميريا بين نوفمبر 2019 ويونيو 2020، وخاض معه 22 مباراة، فاز في 9 وخسر 8 وتعادل 5.

وكان ألميريا أول نادٍ أوروبي يلعب له نونيز عندما انضم إلى صفوفه قادمًا من بنيارول عام 2019 مقابل 15 مليون يورو.

وبعد عام واحد، رحل نونيز عن إشبيلية صوب بنفيكا مقابل 34 مليون يورو.

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