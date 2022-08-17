جوتي: تركي آل الشيخ ذكي للغاية ولم يعتمد على أمواله في شراء النجوم

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 - 19:16

كتب : FilGoal

جوتي - تركي آل الشيخ

أشاد خوسيه ماريا جوتي لاعب ريال مدريد والمدير الفني السابق لـ ألميريا، بسياسة تركي آل الشيخ في التعاقدات.

وقال جوتي عبر برنامج التشيرينجيتو: "إنه يعشق كرة القدم، شغوف ومجنون بكرة القدم، إنه ذكي للغاية، يعرف لماذا اشترى ألميريا".

وتابع: "كما يفهم طبيعة الصفقات التي عقدها، لأنه كان يمتلك الكثير من الأموال ورغم ذلك اختار استقدام لاعبين شبان وبيعهم لاحقا مثل داروين نونيز".

أخبار متعلقة
حوار - تركي آل الشيخ.. عن طموح ألميريا ونصيحته للاعبيه قبل مواجهة ريال مدريد وتعلم الإسبانية لمسة واحدة تكفي.. ألابا يفك شفرة ألميريا وينصر ريال مدريد بصعوبة

وأتم: "هو ذكي ولم يستهدف الصعود للقسم الأول فقط، ويشاهد كرة القدم كثيرا".

وسجل ألميريا عودته للدوري الإسباني الممتاز بعرض قوي أمام ريال مدريد، لكنه خسر في النهاية بهدفين مقابل هدف واحد.

وأشرف جوتي على تدريب ألميريا بين نوفمبر 2019 ويونيو 2020، وخاض معه 22 مباراة، فاز في 9 وخسر 8 وتعادل 5.

وكان ألميريا أول نادٍ أوروبي يلعب له نونيز عندما انضم إلى صفوفه قادمًا من بنيارول عام 2019 مقابل 15 مليون يورو.

وبعد عام واحد، رحل نونيز عن إشبيلية صوب بنفيكا مقابل 34 مليون يورو.

اقرأ أيضا:

حقيقة اهتمام الأهلي بثنائي الإسماعيلي

حوار ناري لـ طارق العشري

10 غيابات دفعة واحدة لـ ليفربول

أكرم توفيق يوضح حقيقة طلب سواريش

الموافقة على طلب كلاتنبرج

ألميريا تركي آل الشيخ جوتي الدوري الإسباني
نرشح لكم
حوار - تركي آل الشيخ.. عن طموح ألميريا ونصيحته للاعبيه قبل مواجهة ريال مدريد وتعلم الإسبانية لتعويض كوندي وكارلوس.. إشبيلية ينتدب موهبة بايرن ميونيخ فان باستن: كرويف كان ليشعر بالعار مما يفعله برشلونة الآن للاستمتاع بعام المئوية.. إلتشي يضم كويادو قادما من برشلونة أنشيلوتي: أقحمنا ألابا مبكرا لتنفيذ المخالفة.. وموقف أسينسيو يتحدد نهاية الشهر فالفيردي: يبدو أن ألابا دخل خصيصا لتسجيل الركلة الحرة لمسة واحدة تكفي.. ألابا يفك شفرة ألميريا وينصر ريال مدريد بصعوبة كوبو يسجل انطلاقة نارية مع سوسيداد.. وجاتوزو يبدأ بنجاح مع فالنسيا
أخر الأخبار
تقرير إيطالي: توتنام مهتم بالتعاقد مع صانع ألعاب أتالانتا 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فوتوماك: بعد ميرتينز وتوريرا.. جالاتاسراي يرغب في ضم هازارد 13 دقيقة | ميركاتو
جوتي: تركي آل الشيخ ذكي للغاية ولم يعتمد على أمواله في شراء النجوم 14 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: هودسون أودوي يطلب الرحيل عن تشيلسي.. وأرسنال يراقب الموقف 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
توتو ميركاتو: نابولي يهدد رويز بالتجميد إذا لم ينضم إلى سان جيرمان 25 دقيقة | ميركاتو
حوار - تركي آل الشيخ.. عن طموح ألميريا ونصيحته للاعبيه قبل مواجهة ريال مدريد وتعلم الإسبانية 27 دقيقة | الدوري الإسباني
استراحة في الدوري - إنبي (0)-(1) طلائع الجيش.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة المصرية
لتعويض كوندي وكارلوس.. إشبيلية ينتدب موهبة بايرن ميونيخ ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بوجود الرباعي المصري.. كاف يعلن الأندية الحاصلة على رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية 2 بعد خطاب اتحاد الكرة.. الأهلي يشارك في الكأس والسوبر 3 خبر في الجول – رئيس الاتحاد القطري يصل مصر الخميس لتوقيع عقد كأس سوبر لوسيل 4 في الجول يكشف ثلاثي يريده الأهلي من بيراميدز.. والطلبات المالية لإبرام الصفقة