توتو ميركاتو: نابولي يهدد رويز بالتجميد إذا لم ينضم إلى سان جيرمان
الأربعاء، 17 أغسطس 2022 - 19:06
كتب : FilGoal
نرشح لكم
فوتوماك: بعد ميرتينز وتوريرا.. جالاتاسراي يرغب في ضم هازارد لتعويض كوندي وكارلوس.. إشبيلية ينتدب موهبة بايرن ميونيخ مصدر من الأهلي لـ في الجول يكشف حقيقة الاهتمام بضم عبد الرحمن مجدي وباهر المحمدي مدافع سيتي ينضم إلى مارسيليا الكومي لـ في الجول: الأهلي والزمالك طلبا ضم باهر المحمدي تقرير: تشيلسي يضغط لضم أوباميانج ومانشستر يونايتد يدخل السباق زميل صلاح والنني السابق ضمن اهتمامات مانشستر يونايتد سينضم إلى والده.. ذا أثليتك: مهاجم مانشستر سيتي إلى ستوك