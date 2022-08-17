توتو ميركاتو: نابولي يهدد رويز بالتجميد إذا لم ينضم إلى سان جيرمان

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 - 19:06

كتب : FilGoal

فابيان رويز - نابولي

باريس سان جيرمان نابولي فابيان رويز
نرشح لكم
فوتوماك: بعد ميرتينز وتوريرا.. جالاتاسراي يرغب في ضم هازارد لتعويض كوندي وكارلوس.. إشبيلية ينتدب موهبة بايرن ميونيخ مصدر من الأهلي لـ في الجول يكشف حقيقة الاهتمام بضم عبد الرحمن مجدي وباهر المحمدي مدافع سيتي ينضم إلى مارسيليا الكومي لـ في الجول: الأهلي والزمالك طلبا ضم باهر المحمدي تقرير: تشيلسي يضغط لضم أوباميانج ومانشستر يونايتد يدخل السباق زميل صلاح والنني السابق ضمن اهتمامات مانشستر يونايتد سينضم إلى والده.. ذا أثليتك: مهاجم مانشستر سيتي إلى ستوك
أخر الأخبار
الإعلان عن موعد الجولتين المقبلتين من الدوري المصري.. وموقف الختام دقيقة | الكرة المصرية
مران الزمالك - جلسة بين فيريرا والونش.. ومشاركة فتوح ونيمار دقيقة | الكرة المصرية
تقرير إيطالي: توتنام مهتم بالتعاقد مع صانع ألعاب أتالانتا 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فوتوماك: بعد ميرتينز وتوريرا.. جالاتاسراي يرغب في ضم هازارد 14 دقيقة | ميركاتو
جوتي: تركي آل الشيخ ذكي للغاية ولم يعتمد على أمواله في شراء النجوم 15 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: هودسون أودوي يطلب الرحيل عن تشيلسي.. وأرسنال يراقب الموقف 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
توتو ميركاتو: نابولي يهدد رويز بالتجميد إذا لم ينضم إلى سان جيرمان 26 دقيقة | ميركاتو
حوار - تركي آل الشيخ.. عن طموح ألميريا ونصيحته للاعبيه قبل مواجهة ريال مدريد وتعلم الإسبانية 28 دقيقة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بوجود الرباعي المصري.. كاف يعلن الأندية الحاصلة على رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية 2 بعد خطاب اتحاد الكرة.. الأهلي يشارك في الكأس والسوبر 3 خبر في الجول – رئيس الاتحاد القطري يصل مصر الخميس لتوقيع عقد كأس سوبر لوسيل 4 في الجول يكشف ثلاثي يريده الأهلي من بيراميدز.. والطلبات المالية لإبرام الصفقة