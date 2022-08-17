لتعويض كوندي وكارلوس.. إشبيلية ينتدب موهبة بايرن ميونيخ

أعلن نادي إشبيلية عن تعاقده مع الفرنسي تانجوي نيانزو قادمًا من بايرن ميونيخ في سوق الانتقالات الصيفية.

وذكر إشبيلية أن نيانزو ينضم لصفوفه بعقد يمتد حتى صيف 2027.

وأفادت تقارير صحفية أن قيمة الصفقة تبلغ 16 مليون يورو وتصل إلى 20 مليون يورو بالإضافات.

🆕 Tanguy Nianzou, nuevo refuerzo para la zaga sevillista. 🇫🇷#WeareSevilla #NuncaTeRindas — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 17, 2022

نيانزو (20 عامًا) قلب دفاع فرنسي ذو أصول إيفوارية، بدأ مسيرته الاحترافية في باريس سان جيرمان.

وخاض نيانزو 13 مباراة مع الفريق الأول لـ باريس سان جيرمان سجل خلالها 3 أهداف حتى رحيله عن الفريق في 2020 وانتقاله مجانًا إلى بايرن ميونيخ.

ولم ينجح نيانزو في حجز مكانٍ دائم في تشكيل بايرن، واكتفى بالظهور في 28 مباراة فقط وتسجيل هدف واحد.

ويمتلك نيانزو في رصيده 7 ألقاب جماعية في رصيده بقميص سان جيرمان وبايرن، كما فاز بجائزة أفضل لاعب شاب في سان جيرمان عام 2019.

ولا يمتلك نيانزو أي مباراة دولية مع منتخب فرنسا الأول، لكنه احتل المركز الثالث في مونديال الناشئين 2019.

وصار نيانزو رابع صفقة صيفية لـ إشبيلية بعد استقدام قلب الدفاع البرازيلي الآخر ماركاو من جالاتاسراي، وإيسكو من ريال مدريد، والبرازيلي أليكس تيليس من مانشستر يونايتد.

ويعوض إشبيلية رحيل ثنائي قلب دفاعه هذا الصيف بعد انتقال دييجو كارلوس إلى أستون فيلا وجول كوندي إلى برشلونة.

وافتتح إشبيلية الموسم بهزيمة مفاجئة أمام أوساسونا في ملعب السادار بالجولة الأولى للدوري الإسباني.

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