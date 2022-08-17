كوكوريا عن حادثة شد شعره: ليس لدي مشكلة ولن أقصه

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 - 17:13

كتب : FilGoal

كوكوريلا

شدد مارك كوكوريا لاعب تشيلسي على أنه لن يقص شعره عقب لقطته الشهيرة مع كريسيتان روميرو لاعب توتنام.

وظهر روميرو يمسك بشعر كوكوريا خلال لقطة هدف التعادل لتوتنام في المباراة التي انتهت 2-2 ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وقال كوكوريا في مؤتمر صحفي:"بالنسبة لي لا توجد مشكلة. تحدثت مع روميرو وليس لدي مشكلة. إنه حدث واحد فقط في المباراة. ربما لقطة مهمة لأنها تُغير من النتيجة النهائية. لدينا فرصة أخرى للتغلب على توتنام".

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وشدد كوكوريا على أنه لن يقص شعره عقب واقعة مباراة توتنام وأنها مجرد لقطة عابرة.

وأضاف: "كان الأمر واضحا والفيديو أظهر ذلك، أحيانا يتخذ الحكام قرارات جيدة وأحيانا لا يفعلون ذلك، لكن هذه ليست مشكلتي، أنا أركز على المباراة".

وتابع "ربما في المباريات المقبلة نحتاج إلى العمل بجد لعدم تلقي أي هدف في اللحظة الأخيرة. رأيت في الملعب أنهم كانوا يتحققون من بطاقة حمراء وبالنسبة لي كان الأمر واضحا جدا، لكن هذه هي كرة القدم. في هذه المباراة كان خطأ، في مباراة أخرى سيتخذ الحكم قرارا جيدا".

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مركزه المفضل

وعن مركزه المفضل أوضح "المراكز الثلاثة على الجانب الأيسر جيدة بالنسبة لي. أفضل مركز لي هو الظهير الأيسر ، لأنني لعبت طوال مسيرتي في الأكاديميات في هذا المركز".

وواصل "لدي المزيد من الحركة وأبقى أكثر راحة ، ولكن إذا وضعني المدرب في وضع آخر ، فأنا أركض أيضا!

وتابع "أنا سعيد جدا لوجودي هنا. إنه الكثير من المال ومسؤولية كبيرة بالنسبة لي ، لكن تود والمدرب كانا مهتمين جدا بمجيئي إلى هنا. أحتاج إلى العمل الجاد والتكيف مع الفريق وامتلاك هذه الإرادة للفوز واللعب بشكل جيد للنادي".

وانضم مارك كوكوريا لصفوف تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادما من صفوف برايتون.

ويعد كوكوريا أحد خريجي أكاديمية لاماسيا في برشلونة والتي نجح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الحالي في إخراج العديد من اللاعبين من خلالها والذين أصبحوا نجوما خلال فترة تدريبه للفريق الإسباني.

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