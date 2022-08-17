تقرير: تشيلسي يضغط لضم أوباميانج ومانشستر يونايتد يدخل السباق

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 - 15:52

كتب : FilGoal

بيير إيمريك أوباميانج يحتفل بهدفه

دخل مانشستر يونايتد سباق التعاقد مع مهاجم برشلونة، الجابوني بيير إيميريك أوباميانج خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبات وضع أوباميانج غير مستقر بعد وصول روبرت ليفاندوفسكي إلى الفريق هذا الصيف قادما من صفوف بايرن ميونيخ.

ويضغط تشيلسي من أجل حسم تدعيم هجومه بالتعاقد مع أوباميانج عقب رحيل روميلو لوكاكو معارًا لإنتر ميلان وتيمو فيرنر لصفوف لايبزج وذلك بحسب الصحفي جيرارد روميرو المختص بأخبار الانتقالات.

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وأضاف روميرو أن مانشستر يونايتد دخل في سباق التعاقد مع المهاجم الجابوني في ظل أزمة الهجومية التي يعاني منها الفريق.

وأوضح أن أوباميانج يلتزم الصمت في الوقت الحالي خاصة مع رغبة مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز في بقائه ضمن صفوف الفريق.

صاحب الـ33 عاما انضم لصفوف برشلونة في يناير 2021 في صفقة انتقال حر عقب فسخ تعاقده مع أرسنال.

ويملك أوباميانج خبرة اللعب في الدوري الإنجليزي بعدما شارك مع أرسنال في 163 مباراة وسجل 92 هدفا وصنع 21 آخرين منذ انتقاله للنادي اللندني في صيف 2018.

ومع برشلونة لعب المهاجم الجابوني لعب 24 مباراة وسجل 13 هدفا وصنع آخر في جميع المسابقات.

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