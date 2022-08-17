مدافع سيتي ينضم إلى مارسيليا

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 - 16:39

كتب : FilGoal

عيسى كابوري - بوركينا فاسو

أعلن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي يوم الأربعاء ضم عيسى كابوري مدافع مانشستر سيتي.

وذكر النادي عبر موقعه أن ظهير منتخب بوركينا فاسو انضم لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ويتضمن عقد كابوري البالغ من العمر 21 عاما مع مارسيليا إمكانية الشراء.

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وتشير التقارير إلى أن مارسيليا سيدفع 20 مليون يورو في حالة رغبته في ضم اللاعب نهائيا.

في الموسم الماضي لعب كابوري في صفوف تروا الفرنسي المملوك أيضا لمجموعة سيتي جروب على سبيل الإعارة.

وظهر اللاعب الشاب في 31 مباراة الموسم الماضي.

وبدأ مارسيليا مشواره في الموسم الجديد من الدوري الفرنسي بفوز وتعادل في أول مباراتين.

ويستعد الفريق للمشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وينتظر قرعة مرحلة المجموعات التي تقام خلال أيام.

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