زميل صلاح والنني السابق ضمن اهتمامات مانشستر يونايتد

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 - 15:30

كتب : FilGoal

يان سومر - سويسرا وإسبانيا - يورو 2020

كشفت جريدة بليك السويسرية وجود اهتمام من قبل مانشستر يونايتد بضم يان سومر حارس بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

ويبحث مانشستر يونايتد عن تدعيم مركز حراسة المرمى بلاعب إضافي ليكون بديلا لدافيد دي خيا.

الحارس السويسري يأتي من ضمن خيارات عديدة يراقبها الفريق الإنجليزي، حسب الجريدة السويسرية.

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وأوضح التقرير أن هناك عدة أندية أخرى أيضا من الدوري الإنجليزي مهتمين بضم سومر.

صاحب الـ 33 عاما يمتد عقده مع الفريق الألماني حتى 2025 لذلك فقط يستمر مع ناديه ولا يرحل خلال فترة الانتقالات.

سومر انضم لمونشنجلادباخ في 2014 قادما من بازل السويسري ويلعب كحارس أساسي للفريق منذ ذلك الوقت.

وتزامل سومر مع محمد صلاح ومحمد النني حين كانا يلعبان في صفوف بازل.

وشارك حارس سويسرا مع فريقه خلال الموسم الماضي في 36 مباراة، حافظ على نظافة شباكه في 7 مباريات ودخل مرماه 63 هدفا.

صحيفة ميرور الإنجليزية كانت قد أشارت أيضا إلى أن إريك تين هاج يريد التعاقد مع إيان ميسيلييه حارس ليدز يونايتد ليكون حارس المستقبل بعد رحيل دي خيا.

وفقا لرومانو فإن ليدز يرفض التفاوض مع أي فريق بشأن الحارس الفرنسي ويعتبره غير قابل للمساس.

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يان سومر مانشستر يونايتد بوروسيا مونشنجلادباخ
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