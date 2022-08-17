تقارير: ميلان يتحرك لتدعيم الوسط والدفاع

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 - 15:13

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي ميلان بالهدف الرابع ضد أودينيزي

بدأ ميلان الإيطالي التحرك صوب تدعيم خط الدفاع والوسط قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

إيفان نديكا

النادي : إينتراخت فرانكفورت

إينتراخت فرانكفورت
ميلان

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية فأن ميلان تقدم بعرض بقيمة 15 مليون يورو لـ إينتراخت فرانكفورت لضم إيفان نديكا.

المدافع الفرنسي البالغ 22 عاما ينتهي تعاقده مع الفريق الألماني بنهاية الموسم الجاري، كما أشار التقرير إلى حديث جمع اللاعب بـ باولو مالديني المدير التقني للروسونيري من أجل إقناعه بالانضمام لبطل إيطاليا.

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يأتي ذلك عقب رحيل القائد أليسيو رومانيولي صوب لاتسيو عقب نهاية تعاقده بنهاية الموسم الماضي.

وكشف جيانلوكا دي مارزيو الصحفي الإيطالي بشبكة "سكاي" الإيطالية أن الروسونيري تقدم بعرض بقيمة 4 ملايين يورو بالإضافة لمكافآت لضم رافائيل أونديكا من ميتييلاند الدنماركي.

وأوضح أن النادي الدنماركي يريد بيع لاعبه النيجيري مقابل 10 ملايين يورو.

ويسعى ميلان لتعويض رحيل فرانك كيسيه لـ برشلونة بعد نهاية تعاقده، خاصة أن البرتغالي ريناتو سانشيز فضل الانتقال صوب باريس سان جيرمان الفرنسي على حساب الروسونيري.

أونديكا (21 عاما) والذي يشغل مركز الوسط المدافع، خاض الموسم الماضي 48 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 3 وتحصل على 15 بطاقة صفراء.

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