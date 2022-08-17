تقرير: النصر السعودي يتفوق على فالنسيا وتورينو ويحسم صفقة ديناير

حسم النصر السعودي صفقة التعاقد مع المدافع البلجيكي جايسون ديناير خلال هذا الصيف وفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو".

وانتهى تعاقد ديناير مع ليون بنهاية الموسم المنصرم ويحق له الانتقال بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

وأوضح الموقع الإيطالي أن عرض النصر تفوق على عرضي تورينو وفالنسيا لضم المدافع البلجيكي هذا الصيف.

وكشف عن توصل النصر إلى اتفاق مع ديناير على الانتقال لصفوفه لمدة موسمين مقابل الحصول على 3.5 مليون يورو سنويا.

النصر تعاقد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مع الكولومبي دافيد أوسبينا والبرازيلي لويز جوستافو والإيفواري جيسلان كونان.

صاحب الـ26 عاما شارك مع ليون خلال الموسم المنصرم في21 مباراة سجل 3 وصنع هدف في جميع المسابقات.

ولعب ديناير مع ليون 139 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع 3 منذ انضمامه لصفوف ليون صيف 2018 قادما من مانشستر سيتي.

لاعب مانشستر سيتي السابق يملك 35 مباراة دولية بقميص المنتخب البلجيكي.

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