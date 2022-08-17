مدافع سيتي الجديد يوضح دور كومباني في قرار انتقاله

أوضح سيرجيو جوميز مدافع مانشستر سيتي الجديد الدور الذي لعبه فينسنت كومباني قائد الفريق السماوي السابق في الصفقة.

وأعلن نادي مانشستر سيتي يوم الثلاثاء على إتمام صفقة انضمام سيرجيو جوميز ظهير أندرلخت لمدة 4 سنوات.

وقال جوميز في تصريحات لموقع ناديه: "بالطبع تحدثت مع كومباني منذ بضعة أيام عندما علمت باهتمام سيتي بالتعاقد معي".

وأضاف "لقد كان سعيدا جدا لي، وأخبرني أن هذه ستكون خطوة كبيرة في مسيرتي وأنني أتخذ القرار الصحيح من خلال المجيء إلى هنا".

الظهير الأيسر البالغ من العمر 21 عاما لعب تحت قيادة كومباني في ناديه السابق أندرلخت، فقد لعب جوميز 49 مباراة مع البلجيكي.

ويعد كومباني شخصية مهمة في مسيرة جوميز، إذ قدم أفضل ما لديه تحت قيادته بعدما حوله إلى ظهير أيسر بعد استخدامه سابقا في أدوار وسط الملعب الهجومية في ويسكا وبروسيا دورتموند.

وواصل "كومباني قال إنني أستطيع أن أبلي بلاءً حسنًا في هذا المركز، لأكون صادقا كنت مندهشا بعض الشيء، لم أتوقع ذلك، لكنه بدا واثقا جدا من القرار".

وشدد "لطالما شكرت فينسنت على هذه الفرصة، ما زلت ألعب كظهير أيسر وأستمتع بذلك".

وأتم "كنت سعيدا للغاية باللعب تحت قيادة كومباني لأنني كنت من مشجعي سيتي عندما كنت طفلا، وكان كومباني قائد الفريق قدوة لنا جميعا".

كومباني فاز بـ 12 لقبا خلال 11 عاما قضاها في مانشستر سيتي.

سيرتدي الظهير الإسباني القميص رقم 21 الذي كان يرتديه مواطنيه ديفيد سيلفا نجم سيتي السابق، وفيران توريس الذي انتقل إلى برشلونة.

وقال جوميز عن ذلك "من الرائع أن يحصل أحد اللاعبين الإسبان على القميص رقم 21 في مانشستر سيتي".

وأضاف "سأبذل قصارى جهدي للدفاع عن ألوان الفريق".

صاحب الـ21 عاما يلعب في مركز الظهير الأيسر الذي أصبح خاليا برحيل أولكسندر زينتشينكو إلى أرسنال، وإيقاف بنجامين ميندي لتورطه في قضايا اغتصاب.

لم يكشف سيتي قيمة الصفقة، لكن التقارير تشير إلى أن النادي الإنجليزي اتفق مع أندرلخت على ضم الظهير الأيسر مقابل 13 مليون يورو + 2 مليون يورو كمتغيرات.

وكان مانشستر سيتي يخطط لإعارة اللاعب إلى جيرونا الإسباني ولكن مع عدم التعاقد مع مارك كوكوريا فيستمر اللاعب مع بطل الدوري الإنجليزي الموسم المقبل.

وحاول سيتي ضم كوكوريا من برايتون ولكن ناديه رفض أن يوافق على أي عرض بأقل من 50 مليون جنيه إسترليني وهو ما لم يوافق مانشستر سيتي على دفعه لينتقل إلى تشيلسي بعد ذلك.

جوميز شارك في 49 مباراة مع أندرلخت الموسم الماضي في جميع المسابقات، سجل خلالها سبعة أهداف وصنع 15 آخرين.

مانشستر سيتي تعاقد مع إرلينج هالاند وكالفن فيليبس وستيفان أورتيجا خلال سوق الانتقالات الحالي.

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وانتصر مانشستر سيتي في أول مبارياته في الدوري الإنجليزي على وست هام يونايتد بهدفين دون رد.

ثم اكتسح بورنموث برباعية نظيفة في الجولة الثانية.

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