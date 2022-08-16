أحمد سامي يكشف كواليس جلسته مع روي فيتوريا "تحدثت معه بصراحة أكثر من اللازم"

تحدث أحمد سامي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا عن كواليس اجتماعه مع روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر.

وكان روي فيتوريا قد زار نادي سيراميكا كليوباترا على هامش برنامج زيارته لمختلف الأندية المصرية.

وقال أحمد سامي عبر قناة صدى البلد: "اجتماعي مع روي فيتوريا استمر لأكثر من ساعة".

وأضاف مدرب سيراميكا كليوباترا "فيتوريا أخبرني بأنه لم يستمر في الحوار مع أي مدرب آخر لهذه المدة، لكنني تحدثت معه بصراحة عن مشاكل الكرة المصرية".

وتابع "أعتقد أنني تحدثت معه بصراحة (زيادة عن اللزوم) من أجل مصلحة منتخب بلدنا".

وبسؤاله عن قرارات اتحاد الكرة بشأن المدربين في الموسم المقبل أوضح "يجب أن تكون هناك آليات تحمي المدرب في قرارات الاتحاد المصري الجديدة الخاصة بمستقبل المدرب".

وكشف اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي مجموعة قرارات أبرزها لا يحق للمدير الفني تولي تدريب ناد آخر حال رحيله عن ناديه.

ويحق للمدرب تدريب ناد آخر بحد أقصى ناديين في المجمل إذا تم الاستغناء عنه من فريقه الأول.

وتابع سامي "غير موافق على إصدار قرار بشأن المدربين دون الجلوس معهم، هذا أمر بالنسبة لي غير منظم".

واختتم تصريحاته "هل إذا تعاقد النادي مع مدرب لمدة موسمين ثم رحل سيتقاضى راتبه بعد هذا القرار حتى نهاية الموسم لحين السماح له بالتعاقد مع فريق آخر؟ بالطبع لن يحدث".

اقرأ أيضا:

القصة الكاملة لاهتمام الزمالك بثنائي البنك الأهلي

غياب نجم الأهلي أمام إيسترن كومباني

كامل أبو علي يحصل على عقد رعاية للمصري

عودة نجم الزمالك للتدريبات

إلغاء مباراة البرازيل والأرجنتين