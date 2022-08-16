إيهاب الكومي يتحدث عن.. انضمام لاعبي الأهلي وإلغاء منصب وحضور الجماهير في الكأس
الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 - 23:50
كتب : FilGoal
أوضح إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ما قصده بتصريح غياب لاعبي الأهلي عن التوقف الدولي المقبل.
وقال الكومي عبر صدى البلد: "اعتقدت أن السؤال وقتها يخص لاعبي الأهلي المصابين ولذلك قلت إنهم لن يتواجدوا. لكن بالطبع تواجد اللاعبين هو رؤية فنية للمدرب فيتوريا".
وكشف الكومي: "كلاتنبرج سيقيم معسكرًا مع 40 حكمًا في استاد القاهرة بعد نهاية الدوري المصري، أخبرناه إننا لن نتدخل في عمله إطلاقًا".
كما تحدث عن جديد المباريات الودية للفراعنة: "أوشكنا على إتمام الاتفاق بشأن مباراة ودية مع منتخب الأرجنتين، هناك فقط اختلاف في المواعيد لأن الأرجنتين ستواجه الإمارات قبلنا، سيُحسَم الأمر خلال أيام".
وتابع: "أيضًا عرض منتخب بلجيكا مواجهتنا. من الممكن أن نخوض مباراة في الإمارات وأخرى في الكويت".
وأكمل: "سنتتفق على مباراتين أخرتين قد تُلعبا في سبتمبر".
وعن سبب عدم وجود جماهير في مباريات الكأس: "لماذا الكأس يُلعَب دون جماهير؟ أنا مستغرب لذلك وتواصلت مع الزملاء داخل مجلس إدارة الاتحاد وطالبنا بحضور الجماهير في الأدوار المقبلة. لكن اتفقنا بالفعل على حضور 5 آلاف مشجع في المباراة النهائية".
وأتم موضحًا: "نتجه للاستغناء عن منصب المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم والاكتفاء ببعض الإدارات داخل اتحاد الكرة".
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