إيهاب الكومي يتحدث عن.. انضمام لاعبي الأهلي وإلغاء منصب وحضور الجماهير في الكأس

أوضح إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ما قصده بتصريح غياب لاعبي الأهلي عن التوقف الدولي المقبل.

وقال الكومي عبر صدى البلد: "اعتقدت أن السؤال وقتها يخص لاعبي الأهلي المصابين ولذلك قلت إنهم لن يتواجدوا. لكن بالطبع تواجد اللاعبين هو رؤية فنية للمدرب فيتوريا".

وكشف الكومي: "كلاتنبرج سيقيم معسكرًا مع 40 حكمًا في استاد القاهرة بعد نهاية الدوري المصري، أخبرناه إننا لن نتدخل في عمله إطلاقًا".

كما تحدث عن جديد المباريات الودية للفراعنة: "أوشكنا على إتمام الاتفاق بشأن مباراة ودية مع منتخب الأرجنتين، هناك فقط اختلاف في المواعيد لأن الأرجنتين ستواجه الإمارات قبلنا، سيُحسَم الأمر خلال أيام".

وتابع: "أيضًا عرض منتخب بلجيكا مواجهتنا. من الممكن أن نخوض مباراة في الإمارات وأخرى في الكويت".

وأكمل: "سنتتفق على مباراتين أخرتين قد تُلعبا في سبتمبر".

وعن سبب عدم وجود جماهير في مباريات الكأس: "لماذا الكأس يُلعَب دون جماهير؟ أنا مستغرب لذلك وتواصلت مع الزملاء داخل مجلس إدارة الاتحاد وطالبنا بحضور الجماهير في الأدوار المقبلة. لكن اتفقنا بالفعل على حضور 5 آلاف مشجع في المباراة النهائية".

وأتم موضحًا: "نتجه للاستغناء عن منصب المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم والاكتفاء ببعض الإدارات داخل اتحاد الكرة".

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