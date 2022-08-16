إيهاب الكومي يتحدث عن.. انضمام لاعبي الأهلي وإلغاء منصب وحضور الجماهير في الكأس

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 - 23:50

كتب : FilGoal

إيهاب الكومي - عضو اتحاد الكرة

أوضح إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ما قصده بتصريح غياب لاعبي الأهلي عن التوقف الدولي المقبل.

وقال الكومي عبر صدى البلد: "اعتقدت أن السؤال وقتها يخص لاعبي الأهلي المصابين ولذلك قلت إنهم لن يتواجدوا. لكن بالطبع تواجد اللاعبين هو رؤية فنية للمدرب فيتوريا".

وكشف الكومي: "كلاتنبرج سيقيم معسكرًا مع 40 حكمًا في استاد القاهرة بعد نهاية الدوري المصري، أخبرناه إننا لن نتدخل في عمله إطلاقًا".

كما تحدث عن جديد المباريات الودية للفراعنة: "أوشكنا على إتمام الاتفاق بشأن مباراة ودية مع منتخب الأرجنتين، هناك فقط اختلاف في المواعيد لأن الأرجنتين ستواجه الإمارات قبلنا، سيُحسَم الأمر خلال أيام".

وتابع: "أيضًا عرض منتخب بلجيكا مواجهتنا. من الممكن أن نخوض مباراة في الإمارات وأخرى في الكويت".

وأكمل: "سنتتفق على مباراتين أخرتين قد تُلعبا في سبتمبر".

وعن سبب عدم وجود جماهير في مباريات الكأس: "لماذا الكأس يُلعَب دون جماهير؟ أنا مستغرب لذلك وتواصلت مع الزملاء داخل مجلس إدارة الاتحاد وطالبنا بحضور الجماهير في الأدوار المقبلة. لكن اتفقنا بالفعل على حضور 5 آلاف مشجع في المباراة النهائية".

وأتم موضحًا: "نتجه للاستغناء عن منصب المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم والاكتفاء ببعض الإدارات داخل اتحاد الكرة".

اقرأ أيضا:

القصة الكاملة لاهتمام الزمالك بثنائي البنك الأهلي

غياب نجم الأهلي أمام إيسترن كومباني

كامل أبو علي يحصل على عقد رعاية للمصري

عودة نجم الزمالك للتدريبات

إلغاء مباراة البرازيل والأرجنتين

الدوري المصري منتخب مصر
نرشح لكم
تحديد موعد المعسكر الأول لـ منتخب مصر الأولمبي تحت قيادة ميكالي ميكالي يجتمع مع الحضري ووائل رياض اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد الإعلان عن مساعد فيتوريا حوار ميكالي: الشغف دفعني إلى هنا.. وفضلت مصر على عروض عديدة بعد خطاب اتحاد الكرة.. الأهلي يشارك في الكأس والسوبر فيتوريا يزور نادي الزمالك وجلسة مع فيريرا وأمير مرتضى ميكالي يطلب إقامة معسكرين لـ المنتخب الأولمبي قبل أول مواجهة رسمية بعد الزمالك والأهلي.. فيتوريا يزور بيراميدز السبت
أخر الأخبار
أحمد سامي يكشف كواليس جلسته مع روي فيتوريا "تحدثت معه بصراحة أكثر من اللازم" 40 دقيقة | الكرة المصرية
إيهاب الكومي يتحدث عن.. انضمام لاعبي الأهلي وإلغاء منصب وحضور الجماهير في الكأس 49 دقيقة | منتخب مصر
السابعة.. توتنام يتعاقد مع ظهير أودينيزي ساعة | ميركاتو
الصباحي حكما لمواجهة إيسترن كومباني ضد الأهلي ساعة | الكرة المصرية
الكومي لـ في الجول: وصلتنا عروض لضم عبد الرحمن مجدي من الأهلي والزمالك ونادٍ سعودي ساعة | الكرة المصرية
أبطال أوروبا - أناستاسيوس يحيي آمال رفاق تريزيجيه أمام كوبنهاجن.. وتعادل مثير بين رينجرز وأيندهوفن ساعة | دوري أبطال أوروبا
الإسماعيلي يدافع عن الشامي ويطالب الجماهير بالدعم 2 ساعة | الكرة المصرية
روبيرتسون: صلاح ونونيز يفعلان ما يعجز عنه رونالدو وراشفورد وسانشو 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد خطاب اتحاد الكرة.. الأهلي يشارك في الكأس والسوبر 2 خبر في الجول - الزمالك يتحرك لحل أزمة تعارض مباراتي دوري الأبطال مع كأس لوسيل 3 خبر في الجول – رئيس الاتحاد القطري يصل مصر الخميس لتوقيع عقد كأس سوبر لوسيل 4 بوجود الرباعي المصري.. كاف يعلن الأندية الحاصلة على رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية