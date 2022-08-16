السابعة.. توتنام يتعاقد مع ظهير أودينيزي

أعلن توتنام تعاقده مع ديستيني أودوجي من أودينيزي حتى صيف 2027 خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر النادي بيانا أوضح فيه أنّ اللاعب سيبقى معارا في صفوف فريقه أودينيزي حتى صيف 2023.

وقال أودوجي عقب الإعلان عن الصفقة: "حلم بالنسبة لي أن أنضم إلى نادٍ كبير مثل توتنام، الاختيار كان سهلاً لأن لديهم أنطونيو كونتي (المدير الفني) وهو مدرب رائع حقا".

✍️ We are delighted to announce the permanent signing of Destiny Udogie from Udinese. The defender has agreed a deal that will run until 2027 and will return to the Serie A side on loan for the remainder of the 2022/23 season. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 16, 2022

اللاعب الشاب صاحب الـ19 عاما انتقل إلى صفوف أودينيزي الصيف الماضي على سبيل الإعارة قبل أن يتحول إلى صفقة دائمة الصيف الحالي.

ثم يقوم أودينيزي ببيعه إلى توتنام في صفقة قدرت حسب التقارير بـ18 مليون يورو.

أودوجي يجيد اللعب في خط الدفاع كظهير أيسر بالإضافة إلى وسط الملعب كمتوسط ميدان جهة اليسار.

Introducing our seventh summer signing... 🔥 pic.twitter.com/X4nwdESMQr — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 16, 2022

وشارك المدافع الفرنسي الموسم الماضي في 37 مباراة بقميص أودينيزي سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

أودوجي هو الصفقة السابعة لـ توتنام هذا الصيف بعد ضم كل من إيفان بيريسيتش (مهاجم) وفريزر فورستر ( حارس مرمى) وإيف بيسوما (متوسط ميدان) وريتشارليسون (جناح) وكليمون لونجليه (مدافع) وجيد سبنس (ظهير أيمن).

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