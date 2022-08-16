الصباحي حكما لمواجهة إيسترن كومباني ضد الأهلي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إسناد مواجهة إيسترن كومباني ضد الأهلي للحكم محمد الصباحي.

ويدير الصباحي ثاني مباراة للأهلي هذا الموسم في الدوري، بينما أول مباراة يديرها لإيسترن كومباني.

ويحل الأهلي ضيفا على إيسترن كومباني في التاسعة من مساء غدا الأربعاء ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري.

وجاء طاقم تحكيم مباراة إيسترن كومباني ضد الأهلي كالآتي:

حكم ساحة: محمد الصباحي

حكم مساعد: أحمد نوفل

حكم مساعد: عمر فتحي

حكم رابع: عمرو عايد

حكم فيديو: مصطفى الشهدي

مساعد حكم فيديو: هاني خيري

وكان الأهلي قد تغلب على إيسترن كومباني في مباراة الدور الأول بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وأدار الصباحي مباراة واحدة للأهلي في الدوري هذا الموسم وكانت أمام إنبي وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد.

وتعتبر المباراة هي الثانية عشر لمحمد الصباحي في الدوري هذا الموسم وكانت آخر مواجهة بين فاركو والإسماعيلي وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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