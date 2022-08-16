أبطال أوروبا - أناستاسيوس يحيي آمال رفاق تريزيجيه أمام كوبنهاجن.. وتعادل مثير بين رينجرز وأيندهوفن

يتمسك فريق طرابزون سبور التركي بأمال التأهل إلى مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

تريزيجيه النادي : طرابزون سبور طرابزون سبور

وخسر طرابزون التركي خارج ملعبه أمام كوبنهاجن بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات ذهاب الدور الحاسم والمؤهل لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكان كوبنهاجن متقدما بهدفين دون مقابل قبل أن يحافظ أناستاسيوس على حظوظ طرابزون بتسجيل هدف تقليص الفارق قبل عشر دقائق من نهاية المباراة.

ويقام لقاء الإياب في تركيا يوم الأربعاء المقبل 24 من شهر أغسطس الجاري.

كوبنهاجن × طرابزون

بدأ اللقاء بندية سريعة بين الطرفين، وشهدت الدقيقة الثامنة تدخلا قويا من لوكاس ليراجير على محمود تريزيجيه.

وافتتح كوبنهاجن التسجيل مبكرا لأصحاب الأرض في الدقيقة التاسعة عن طريق فيكتور كلايسون.

وكاد محمود تريزيجيه أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 30 قبل أن يشتت مدافع كوبنهاجن الكرة قبل أن تصل إلى المحترف المصري.

وأهدر هارنسون فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 31 بتسديد الكرة أعلى العارضة.

ومع بداية الشوط الثاني نجح لوكاس ليراجير في تعزيز تقدم فريقه بهدف ثان في الدقيقة 49 باستغلال خطأ دفاع طرابزون من ركلة ركنية.

وسيطر فريق طرابزون على الكرة عقب الهدف الثاني بحثا عن تقليص الفارق.

وسدد جورجي ديجانيني تسديدة قوية في الدقيقة 52 ولكن تألق حارس مرمى كوبنهاجن وتصدى لها ببراعة.

وقلص أناستاسيوس باكسيتاس النتيجة لصالح طرابزون في الدقيقة 79 بتسديدة ارتطمت بمدافع كوبنهاجن وسكنت الشباك.

وحسم كوبنهاجن فوزه في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد على فريق طرابزون.

ويقام لقاء الإياب في تركيا يوم الأربعاء المقبل 24 من شهر أغسطس الجاري.

رينجرز × أيندهوفن

خطف أيندهوفن الهولندي بقيادة رود فان نيستلروي المدير الفني، تعادلا مثيرا أمام رينجرز بهدفين لكل منهما في مباراة الذهاب التي أقيمت في إسكتلندا.

وتقدم أيندهوفن في الدقيقة 37 عن طريق إبراهيم سانجاري قبل أن يعادل رينجرز النتيجة سريعا بهدف أنتونيو كولاك في الدقيقة 40.

واستغل رينجرز خطأ فادحا من حارس مرمى أيندهوفن ليتقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 70 بهدف توم لورينس.

واستمرت إثارة اللقاء عندما حول أرماندو أوبيسبو ركلة ركنية برأسية رائعة في الدقيقة 78 مسجلا هدف التعادل.

ويقام لقاء الإياب في هولندا يوم الأربعاء 24 من شهر أغسطس الجاري.

أما بودو جليمت النرويجي فنجح في تحقيق نتيجة إيجابية أمام دينامو زغرب الكرواتي بالفوز بهدف دون مقابل في ثالث لقاءات الدور التمهيدي.

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