سبورت: برشلونة يحدد مدافعه الجديد

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 - 21:51

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز - برشلونة

يبدو أنّ برشلونة حدد بالفعل مدافع جديد للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان برشلونة فشل في التعاقد مع سيزار أزبيليكويتا الذي جدد عقده مع ناديه تشيلسي هذا الصيف.

وبحسب "سبورت" فإن وكيل أعمال خوان فويث لاعب فياريال شوهد في يغادر نادي برشلونة.

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وأضافت الصحيفة بأن هناك شكوك حول اجتماعه اليوم مع ماتيو ألماني المدير الرياضي لنادي برشلونة.

Juan Foyth

فويث (24 عامًا) يجيد اللعب في خط الدفاع وكظهير أيمن بالإضافة إلى مركز وسط الملعب الدفاع (إرتكاز).

وكان فويث انتقل إلى الدوري الإسباني عبر بواية فياريال صيف 2020 قادما من توتنام على سبيل الإعارة ثم تحول إلى صفقة دائمة.

وشارك المدافع الأرجنتيني مع فياريال الموسم الماضي في 38 مباراة سجل هدفا وصنع آخر بجميع المسابقات.

وتعاقد برشلونة مع مدافع وحيد أندرياس كريستنسن قادما من تشيلسي خلال الصيف الحالي.

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