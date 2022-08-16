في الجول يكشف سبب غياب ديانج عن قائمة إيسترن كومباني

يغيب أليو ديانج لاعب وسط الأهلي عن قائمة الفريق أمام إيسترن كومباني في الدوري المصري.

أليو ديانج النادي : الأهلي الأهلي

وعلم FilGoal.com أن اللاعب قد حصل على راحة حتى نهاية الموسم من الجهاز الفني بقيادة ريكاردو سواريش.

ومن المقرر أن يغيب ديانج عن مباريات الأهلي الخمسة الأخيرة في مسابقة الدوري.

وفضل الجهاز الفني للأهلي إراحة اللاعب بسبب الإجهاد نظرا لمشاركته في مباريات الفريق الأخيرة.

وكان الأهلي قد منح كل من محمد الشناوي وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمد مجدي أفشة راحة حتى نهاية الموسم بجانب غياب اللاعبين المصابين.

وشارك أليو ديانج في 39 مباراة مع الأهلي هذا الموسم ونجح في تسجيل هدفين وصناعة هدف آخر.

ولم يغب ديانج عن آخر 11 مباراة للأهلي سوى في لقاء الجونة بالجولة السادسة والعشرين بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويشارك ديانج بشكل أساسي في آخر ست مباريات خاضهم مع الفريق.

ويلعب الأهلي أمام إيسترن كومباني مساء غدا الأربعاء ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 62 نقطة وللفريق الأحمر مباراة مؤجلة أمام الإسماعيلي.

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