في الجول يكشف سبب غياب ديانج عن قائمة إيسترن كومباني

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 - 21:47

كتب : أحمد الخولي

أليون ديانج في المران الأخير قبل مواجهة الوداد

يغيب أليو ديانج لاعب وسط الأهلي عن قائمة الفريق أمام إيسترن كومباني في الدوري المصري.

أليو ديانج

النادي : الأهلي

الأهلي

وعلم FilGoal.com أن اللاعب قد حصل على راحة حتى نهاية الموسم من الجهاز الفني بقيادة ريكاردو سواريش.

ومن المقرر أن يغيب ديانج عن مباريات الأهلي الخمسة الأخيرة في مسابقة الدوري.

أخبار متعلقة
قائمة الأهلي - غياب ديانج أمام إيسترن كومباني.. وعودة عبد القادر وانضمام رأفت خليل باسم مرسي: هذا ما قصدته بمقولة هل سنرى الأهلي يفوز بالدوري مجددا مدرب الجيش الرواندي: أي فريق يتمنى مواجهة الأهلي.. مع الزمالك هم أساطير القارة أمو لـ في الجول: ربيعة قال لي "أنت مثل لاعبي الأهلي".. وهذا ما دار بيني وبين قمصان

وفضل الجهاز الفني للأهلي إراحة اللاعب بسبب الإجهاد نظرا لمشاركته في مباريات الفريق الأخيرة.

وكان الأهلي قد منح كل من محمد الشناوي وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمد مجدي أفشة راحة حتى نهاية الموسم بجانب غياب اللاعبين المصابين.

وشارك أليو ديانج في 39 مباراة مع الأهلي هذا الموسم ونجح في تسجيل هدفين وصناعة هدف آخر.

ولم يغب ديانج عن آخر 11 مباراة للأهلي سوى في لقاء الجونة بالجولة السادسة والعشرين بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويشارك ديانج بشكل أساسي في آخر ست مباريات خاضهم مع الفريق.

ويلعب الأهلي أمام إيسترن كومباني مساء غدا الأربعاء ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 62 نقطة وللفريق الأحمر مباراة مؤجلة أمام الإسماعيلي.

اقرأ أيضا:

موعد المعسكر الأول لمنتخب مصر الأولمبي

إلغاء مباراة البرازيل والأرجنتين

عودة الونش

كواليس طرد نونيز

مصرية تحصد بطولة العالم لناشئات الاسكواش

الأهلي أليو ديانج الدوري المصري
نرشح لكم
أحمد سامي يكشف كواليس جلسته مع روي فيتوريا "تحدثت معه بصراحة أكثر من اللازم" إيهاب الكومي يتحدث عن.. انضمام لاعبي الأهلي وإلغاء منصب وحضور الجماهير في الكأس الصباحي حكما لمواجهة إيسترن كومباني ضد الأهلي الكومي لـ في الجول: وصلتنا عروض لضم عبد الرحمن مجدي من الأهلي والزمالك ونادٍ سعودي الإسماعيلي يدافع عن الشامي ويطالب الجماهير بالدعم إنبي يجدد عقد أحمد نادر حواش خبر في الجول – القصة الكاملة لاهتمام الزمالك بالتعاقد مع ناصر منسي وأحمد ياسين كامل أبو علي لـ في الجول: أتممنا عقد رعاية ضمن خطتنا للاستفادة القصوى مثل فرق أوروبا
أخر الأخبار
أحمد سامي يكشف كواليس جلسته مع روي فيتوريا "تحدثت معه بصراحة أكثر من اللازم" 38 دقيقة | الكرة المصرية
إيهاب الكومي يتحدث عن.. انضمام لاعبي الأهلي وإلغاء منصب وحضور الجماهير في الكأس 47 دقيقة | منتخب مصر
السابعة.. توتنام يتعاقد مع ظهير أودينيزي ساعة | ميركاتو
الصباحي حكما لمواجهة إيسترن كومباني ضد الأهلي ساعة | الكرة المصرية
الكومي لـ في الجول: وصلتنا عروض لضم عبد الرحمن مجدي من الأهلي والزمالك ونادٍ سعودي ساعة | الكرة المصرية
أبطال أوروبا - أناستاسيوس يحيي آمال رفاق تريزيجيه أمام كوبنهاجن.. وتعادل مثير بين رينجرز وأيندهوفن ساعة | دوري أبطال أوروبا
الإسماعيلي يدافع عن الشامي ويطالب الجماهير بالدعم 2 ساعة | الكرة المصرية
روبيرتسون: صلاح ونونيز يفعلان ما يعجز عنه رونالدو وراشفورد وسانشو 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد خطاب اتحاد الكرة.. الأهلي يشارك في الكأس والسوبر 2 خبر في الجول - الزمالك يتحرك لحل أزمة تعارض مباراتي دوري الأبطال مع كأس لوسيل 3 خبر في الجول – رئيس الاتحاد القطري يصل مصر الخميس لتوقيع عقد كأس سوبر لوسيل 4 بوجود الرباعي المصري.. كاف يعلن الأندية الحاصلة على رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية