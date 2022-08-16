فان باستن: كرويف كان ليشعر بالعار مما يفعله برشلونة الآن

شن ماركو فان باستن أسطورة هولندا وميلان، هجومًا قويًا على برشلونة ومانشستر يونايتد.

وقال فان باستن في تصريحات لمحطة "زيجو سبورت" الهولندية: "أعتقد أن يوهان كرويف كان سيشعر بالعار لو رأى تصرفات برشلونة اليوم".

وأضاف: "تعامل برشلونة أقل من معايير كرويف".

كما قلل من شأن البرازيلي أنتوني نجم أياكس أمستردام: "أنتوني لاعب جيد دون شك، لكني أعتقد أنه لا يزال يلعب بشكل قذر أحيانًا ويخسر الكرة كثيرًا".

ثم تحوّل لانتقاد الشياطين الحمر: "ما يدهشني أن مانشستر يونايتد يقوم برحلات مميتة كل عام خلال فترة الإعداد، إنه أمر سخيف وأحمق".

وأتم: "يجب أن يتوقفوا، هذا يؤثر على اللاعبين بدنيًا، يفعلون كل شيء لكسب الأموال، لكنها حماقة".

ويقصد فان باستن بحديثه محاولة برشلونة إجبار الهولندي فرينكي دي يونج على مغادرة الفريق أو تخفيض راتبه.

وكان رافاييل فان دير فارت قد انتقد بدوره إدارة جوان لابورتا لسلوكها مع دي يونج.

وقال فان دير فارت: "كيف يقدرون على شراء هؤلاء اللاعبين إن كانوا لا يمتلكون أموالًا؟ هذا مشين".

وأضاف: "لابورتا لا يتوقف عن الضحك في كل مكان برأسه الكبير، هذا الرجل يعتقد أنه الملك، ولكنه في الحقيقة شخص أحمق".

وتابع: "لا يمكنه معاملة الناس هكذا. هل يجني فرينكي راتبًا عاليًا؟ عندما توقّع عقدًا فيجب أن تلتزم به وألا يتم الأمر بهذه الصورة، هذه مافيا ويجب معاقبتهم".

وأتم: "اسم برشلونة اكتسب سمعة سيئة رغم أنه فريق كبير والكل يريد اللعب هناك. ولكن بدءًا من الآن سنحكم عليه بطريقة أخرى، وسيكون من المؤسف اللعب معهم".

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