سكاي: المتسبب في طرد نونيز يبلغ الشرطة بعد رسائل تهديد بالقتل

قدم يواكيم أندرسن لاعب كريستال بالاس بلاغا للشرطة بعد التعرض لتهديدات بالقتل والإساءة عبر الانترنت بعد المباراة أمام ليفربول.

وشهدت المباراة بين ليفربول وكريستال بالاس طرد داروين نونيز لاعب ريدز بعد ضرب أندرسن بالرأس.

وبحسب "سكاي سبورتس" فإن أندرسن استنجد بالشرطة بعد تلقيه ما بين 300 و400 رسالة مسيئة بعد المباراة أمس.

ونشر أندرسن عبر حسابه الشخصي على إنستجرام "ستوري" لعدد من تلك الرسائل التي وصلت إليه.

وسبق وأن كشف أندرسن ما حدث بيه وبين نوينز في تصريحات لـ سكاي سبورتس: "لقد ضربني في رأسي، وقلت له إنه لا ينبغي أن يفعل ذلك وكنت غاضبا منه حقا. ثم فعل ذلك مرة أخرى. تصرف غبي لذا البطاقة حمراء واضحة ومستحقة".

وأضاف "طوال المباراة كنت قريبا منه، أزعجته كثيرا وقدمت أداء جيدا ضده. أعتقد أن هذا هو سبب غضبه مني".

وبذلك، يغيب نونيز عن مباريات ليفربول الثلاثة المقبلة، ضد مانشستر يونايتد وبورنموث ونيوكاسل يونايتد أيام 22 و27 و31 أغسطس.

نونيز الذي انضم إلى ليفربول هذا الصيف قادما من بنفيكا، بدأ الموسم الجديد بأفضل طريقة ممكنة بعدما سجل هدفين وصنع مثلهما في أول مباراتين.

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