تشكيل طرابزون – تريزيجيه أساسي أمام كوبنهاجن
الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 - 20:23
كتب : FilGoal
أعلن عبد الله أفشي المدير الفني لـ طرابزون سبور، عن تشكيل فريقه لمواجهة كوبنهاجن في ذهاب الدور النهائي المؤهل لتصفيات دوري أبطال أوروبا.
وواصل محمود حسن "تريزيجيه" الظهور بشكل أساسي في تشكيل الفريق.
فيما يتواجد الإسباني مارك بارترا على مقاعد البدلاء بعد انضمامه قادمًا من ريال بيتيس بيومين.
وتقام مباراة الذهاب في الدنمارك، ويُلعَب الإياب في تركيا يوم الأربعاء 24 أغسطس.
📃 FC Kopenhag maçı ilk 11’imiz! #FCKvTS pic.twitter.com/LUT7W9nzbA— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 16, 2022
تشكيل طرابزون سبور:
حراسة المرمى: أوجوركان شاكير
الدفاع: ينز شتريجر لارسين – ستيفانو دينسويل – فيتور هوجو – إيرين إلمالي
الوسط: مانوليس سيوبيس – جان إيفرار كواسي – عبد القادر عمر – أناستاسيوس باكاسيتاس – محمود حسن تريزيجيه
الهجوم: أندرياس كورنيليوس
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