تشكيل طرابزون – تريزيجيه أساسي أمام كوبنهاجن

أعلن عبد الله أفشي المدير الفني لـ طرابزون سبور، عن تشكيل فريقه لمواجهة كوبنهاجن في ذهاب الدور النهائي المؤهل لتصفيات دوري أبطال أوروبا.

وواصل محمود حسن "تريزيجيه" الظهور بشكل أساسي في تشكيل الفريق.

فيما يتواجد الإسباني مارك بارترا على مقاعد البدلاء بعد انضمامه قادمًا من ريال بيتيس بيومين.

وتقام مباراة الذهاب في الدنمارك، ويُلعَب الإياب في تركيا يوم الأربعاء 24 أغسطس.

تشكيل طرابزون سبور:

حراسة المرمى: أوجوركان شاكير

الدفاع: ينز شتريجر لارسين – ستيفانو دينسويل – فيتور هوجو – إيرين إلمالي

الوسط: مانوليس سيوبيس – جان إيفرار كواسي – عبد القادر عمر – أناستاسيوس باكاسيتاس – محمود حسن تريزيجيه

الهجوم: أندرياس كورنيليوس

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