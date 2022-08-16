الزمالك يدخل معسكرا مغلقا في الإسكندرية.. وتدريبات إضافية لـ نيمار وفتوح

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 - 19:32

كتب : FilGoal

مران الزمالك

يختتم الزمالك تدريباته عصر يوم الخميس المقبل على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمباراة فاركو المقبلة.

سيد محمد عبد الله

النادي : الزمالك

أحمد فتوح

النادي : الزمالك

الزمالك

ويلعب الزمالك أمام فاركو ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري المصري مساء الجمعة.

ويسافر الزمالك إلى الإسكندرية عقب مران الخميس للانتظام في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة فاركو.

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ويتصدر الزمالك جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 72 نقطة وبفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه.

وخاض الثنائي أحمد فتوح وسيد عبد الله "نيمار" تدريبات إضافية بالركض حول الملعب على هامش تدريبات الثلاثاء.

ولم يشارك الثنائي في التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق في ختام مران اليوم.

ومنح الجهاز الفني بقيادة جوسفالدو فيريرا الثنائي تعليمات بخوض تدريبات خفيفة بالركض حول الملعب.

وتولى أندريه فيليب مدرب الأحمال، الإشراف على تدريابت الثنائي قبل أن يخوضا بعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانيزيوم.

كما شارك الثلاثي محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمود حمدي "الونش" وعمر السعيد في التقسيمة الفنية.

وخاض الثلاثي تدريبات إضافية عقب التقسيمة من أجل الاطمئنان على جاهزيتهم للفترة المقبلة.

ونجح الزمالك في تحقيق 11 فوز متتالي في مختلف المسابقات منذ تعادله أمام الأهلي بهدفين لكل منهما في يونيو الماضي.

وكانت آخر خسارة لفريق الزمالك في منتصف مايو عندما خسر أمام طلائع الجيش بهدف دون مقابل.

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