في الدرجة الثانية - كرم جابر يتعاقد مع العبور

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 - 19:18

كتب : رضا السنباطي

كرم جابر - العبور

قرر نادي العبور تعيين كرم جابر مديرًا فنيًا جديدًا للفريق استعدادًا للموسم الجديد من الدرجة الثانية.

وصعد العبور للدرجة الثانية لأول مرة في تاريخه تحت قيادة عمرو الدالي الذي رحل عن قيادة الفريق.

واجتمع طارق رئيس رئيس العبور اليوم الثلاثاء بـ كرم جابر في حضور علاء السيد رئيس لجنة الكرة، وأحمد حمكشة وعماد قرني عضوي مجلس الإدارة.

وعمل كرم جابر سابقًا كمدرب عام في الإسماعيلي بعد أن تألق في صفوفه كلاعب.

وقاد جابر أندية تليفونات بني سويف وبلدية المحلة والنجوم والجزيرة المطروحي والفيوم وبترول أسيوط والحمام والمجد السكندري.

وكان جابر قد اقترب من تولي تدريب منتخب السويس سابقًا، لكنه لم يتصل لاتفاق نهائي مع مجلس الإدارة.

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