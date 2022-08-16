ناتشو مونريال يعتزل كرة القدم: ركبتي ترسل لي رسالة

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 - 14:55

كتب : FilGoal

ناتشو مونريال - أرسنال - وست هام

أعلن ناتشو مونريال لاعب ريال سوسيداد ولاعب أرسنال السابق اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي في عمر 36 عاما.

ناتشو مونريال

النادي : ريال سوسيداد

اللاعب الإسباني نشر مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستاجرام" يستعرض خلاله قمصان الأندية التي لعب لها خلال مسيرته الكروية.

وكتب مونريال: "36 سنة وأنا ألعب كرة القدم منهم 16 كلاعب محترف، خلال تلك الأعوال ضغط جسدي وأخذته لحدود لم أتخيلها أبدا".

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وتابع "ركبتي تخبرني برسالة عالية وواضحة، لا استطيع الاستمرار هل أصاب بالجنون؟ لا استمع إلي وأقبل الموقف وأشكرها على كل شيء".

وأضاف "انتهت مرحلة وستبدأ أخرى، أنا سعيد وأشعر بشعور جيد ومرة أخرى أشعر بحالة جيدة وهذا يعطيني راحة البال".

وأتم "الحياة هدية ويجب أن أكون ممتنا، شكرا لكم لجعلي أمر بمساراتكم لقد كانت سنوات جيدة".

وأشار مونريال بأن الشكر الذي وجهه كان للأندية التي لعب بقميصها خلال مسيرته.

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ولعب الظهير الأيسر خلال مسيرته مع كل من مالاجا، وأوساسونا وأرسنال، وأخيرا ريال سوسيداد.

ونجح مونريال خلال مسيرته بالتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي 3 مرات وكأس الدرع الخيرية 3 مرات، كما توج بكأس ملك إسبانيا مرة واحدة.

وخلال موسمه الأخير مع سوسيداد شارك مونريال في 35 مباراة وسجل خلالهم هدفين وصنع هدف.

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