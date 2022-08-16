مدرب الجيش الرواندي: أي فريق يتمنى مواجهة الأهلي.. مع الزمالك هم أساطير القارة

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 - 11:55

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاصة - هدف رامي ربيعة

يرى محمد عادل الراضي مدرب الجيش الرواندي أن مواجهة الأهلي المحتملة في دوري أبطال إفريقيا تعطي فريقه حافز كبير للعب ومحاولة تحقيق الفوز.

وأوقعت القرعة الجيش الرواندي ضد الاتحاد المنستيري التونسي في دور التمهيدي الأول في دوري أبطال إفريقيا.

وسيلعب الفائز من المواجهة مع الأهلي في دور الـ 32.

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وقال الراضي في تصريحات عبر قناة صدى البلد: "سنلعب أمام فريق كبير وهو الأهلي إذا تجاوزنا الاتحاد المنستيري، أي فريق في القارة يتمنى أن يواجه فريق بحجم الأهلي ومقابلته تزيد إشعاع فريقنا ويعطينا تحفيز كبير".

"الموسم الماضي واجهنا نهضة بركان في الكونفدرالية وكنا قاب قوسين أو أدنى من المرور لدور المجموعات لولا بعض الأحداث التي حدثت في المباراة وأحرجنا بطل البطولة، ومواجهة الفرق الكبيرة في القارة تعطينا المزيد من الخبرة".

"الأهلي والزمالك هم أساطير الكرة الإفريقية ويلعبون دورا كبيرا في نتائج المنتخب المصري لأن هذه الأندية هم الداعم والقاعدة الأساسية للمنتخب وهم أقوى الأندية على مستوى القارة بسبب الألقاب الذين توجوا بها والمستوى الذي يقدموه كل موسم في البطولات القارية".

وكان الأهلي قد وصل إلى نهائي النسخ الثلاثة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، وتمكن من الفوز بلقبين بينما تعرض للهزيمة في النسخة الماضية أمام الوداد.

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