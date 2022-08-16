باسم مرسي: هذا ما قصدته بمقولة هل سنرى الأهلي يفوز بالدوري مجددا

أوضح باسم مرسي مهاجم سيراميكا كليوباترا موقفه من العودة للزمالك في الفترة المقبلة.

باسم مرسي النادي : سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا

وقال باسم مرسي عبر قناة الحياة: "اسمي مرتبط بالزمالك دائما وكل موسم يكون هناك حديث عن عودتي للأبيض، وأجتهد وأقدم كل ما لدي من أجل ذلك".

وأضاف "لعبت مع الزمالك 4 مواسم سجلت خلالها 53 هدفا وهذا رقم كبير".

وأشار "أتمنى العودة للزمالك في وجود فيريرا أو في أي وقت لأنه بيتي، وأنا سعيد في سيراميكا كليوباترا مع إدارته المحترمة والجهاز الفني واللاعبين".

وشرح "مقولة هل سنرى الأهلي يفوز بالدوري مجددا في 2015 كانت بسبب وجود فيريرا في الزمالك وكنت أعتقد أنه سيستمر مع الفريق ويقودنا للفوز لكنه رحل، والبعض فهمني بشكل خاطئ وقتها عندما قلت ذلك، والآن عاد فيريرا للزمالك ويقترب من الفوز بالدوري".

وأردف "سجلت في مسيرتي أكثر من 100 هدف ولذلك أرى نفسي من المهاجمين المميزين في الكرة المصرية".

وأتم تصريحاته "أنا زملكاوي وقلت سابقا أنني لن ألعب في الأهلي إذا فاوضني لأنني أنتمي للنادي الأبيض وأنا أحترم الأهلي ولا أتعمد استفزاز جمهوره ولكن عندما أسجل الأهداف في الأهلي يعتقد البعض ذلك".

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