ديلي ميل: ليستر يحدد سعر بيع فوفانا لـ تشيلسي

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 - 14:57

كتب : FilGoal

ويسلي فوفانا مدافع ليستر سيتي

حدد نادي ليستر سيتي سعر بيع مدافعه ويسلي فوفانا الذي يرغب تشيلسي في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن ليستر حدد مبلغ 85 مليون جنيه إسترليني من أجل الموافقة على بيع فوفانا.

ورصد تشيلسي مبلغ 60 مليون جنيه إسترليني من أجل شراء فوفانا، لكن ليستر سيتي لن يوافق على هذا المبلغ في ظل رغبته في الحصول على أكبر استفادة من بيع مدافعه الفرنسي.

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ومن المتوقع أن يبذل تشيلسي المزيد من المحاولات لضم فوفانا في الأيام المقبلة وقبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

ويسعى تشيلسي لمواصلة تدعيم دفاعه بعدما تعاقد مع خاليدو كوليبالي نجم منتخب السنغال ونابولي الإيطالي.

ولذلك لتعويض رحيل الثنائي أنطونيو روديجير وأندرياس كريستينسن.

ويقود دفاع تشيلسي في الوقت الحالي خاليدو كوليبالي بالإضافة إلى البرازيلي المخضرم تياجو سيلفا وسيزار أزبيليكويتا، وكذلك اللاعب الشاب رييس جيمس الذي يشارك في قلب الدفاع بدلا من مركزه الأساسي في الظهير الأيمن.

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