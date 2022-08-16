تايمز: تغير موقف تين هاج بشأن رحيل رونالدو

غير إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد موقفه تجاه كريستانو رونالدو نجم فريقه الذي يرغب في الرحيل.

كريستيانو رونالدو النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وذكرت صحيفة "ذا تايمز" الإنجليزية أن تين هاج أصبح منفحتا على بيع رونالدو قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذلك بسبب أن تين هاج غير سعيد بسلوك رونالدو تجاه فريقه مؤخرا، في الوقت الذي يعاني فيه مانشستر يونايتد بعدما خسر أول مباراتين في الدوري.

ولا يزال رونالدو ينتظر موقف الإدارة التنفيذية لمانشستر يونايتد وملاك النادي، وهل سيستجيبا لرؤية تين هاج بالموافقة على بيع رونالدو في الصيف الجاري أم لا.

وطلب رونالدو أكثر من مرة الرحيل عن مانشستر يونايتد في الصيف الجاري من أجل الانضمام لأحد الفرق التي تشارك في دوري أبطال أوروبا.

وشارك رونالدو البالغ من العمر 37 عاما في هزيمة مانشستر يونايتد القاسية أمام برينتفورد برباعية دون رد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وتغيب رونالدو عن بداية فترة إعداد مانشستر يونايتد استعدادا للموسم الجاري، بسبب رغبته في الرحيل والانتقال لأحد الفرق التي تشارك في دوري أبطال أوروبا.

لكن إدارة مانشستر يونايتد رفضت رحيله وأكدت على أن اللاعب يجب أن يلتزم مع فريقه خلال الموسم الجاري.

ويتبقى في تعاقد رونالدو مع مانشستر الموسم الجاري فقط، بعدها سيصبح لاعبا حرا يحق له الانتقال لأي ناد آخر.

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