دي ماريا يتألق مبكرا.. يوفنتوس يطلق الرصاصة الأولى بثلاثية في شباك ساسولو

افتتح يوفنتوس مسيرته في الدوري الإيطالي بفوز كبير على ساسولو بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع الأول.

وسجل ثلاثية يوفي أنخيل دي ماريا في الدقيقة 26 ودوسان فلاهوفيتش "هدفين" في الدقيقتين 43 و51.

المناوشات الأولى

طالب يوفنتوس بركلة جزاء في الدقيقة الأولى عقب سقوط أليكس ساندرو وأشار الحكم باستمرار اللعب.

وفي الدقيقة 5 سدد دوسان فلاهوفيتش فوق العارضة

وأجرى ساسولو تبديلا اضطراريا مبكرا بنزول جيريمي تولجان بدلا من ميرت مولدور المصاب في الدقيقة السابعة.

فيما حاول دومينيكو بيراردي بتسديدة مرت فوق العارضة في الدقيقة 19، تلاه جريجوار ديفريل في الدقيقة 21 ولكن ماتيا بيرين تصدى.

دي ماريا - فلاهوفيتش

سجل أنخيل دي ماريا الهدف الأول في الدقيقة 26 بعد عرضية من أليكس ساندرو.

وفي الدقيقة 29 سدد دوسان فلاهوفيتش ولكن الكرة مرت بجوار القائم، فيما عاود المحاولة في الدقيقة 36 لتلقى المصير ذاته.

وحاول خوان كوادرادو في 38 ولكن تصدى لها الحارس أندريا كونسيلي.

وتحصل فلاهوفيتش على ركلة جزاء في الدقيقة 41 بعد تعرضه لعرقلة من جيان ماركو فيراري، ليسجل منها الهدف الثاني في منتصف المرمى بالدقيقة 43.

مع بداية الشوط الثاني أتى جياكومو راسبادوري بدلا من جريجوار ديفريل، فيما أتى الهدف الثالث بصناعة دي ماريا وتسجيل فلاهوفيتش من عرضية الأرجنتيني في الدقيقة 51.

انتهت اللعبة

وفي الدقيقة 61 أتى وافد الصيف فيليب كوستيتش رفقة ماتيا دي تشيليو بدلا من خوان كوادرادو وأليكس ساندرو.

وفي الدقيقة 76 حل نيكولو روفيلا وماتياس سول بدلا من مانويل لوكاتيلي وويستون ماكيني.

فيما كاد فلاهوفيتش أن يكمل الهاتريك في الدقيقة 87 بكرة أبعدها الدفاع.

بذلك يضع يوفنتوس أول 3 نقاط في رصيده، ويحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن نابولي الذي اكتسح فيرونا بخمسة أهداف مقابل هدفين.

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