الجمل: سعيد بالأداء أمام الزمالك.. والإسماعيلي يحتاج إلى تخطيط من أجل النهوض

شدد حمزة الجمل مدرب الإسماعيلي على سعادته بالداء الذي قدمه فريقه خلال مواجهة الزمالك على الرغم من الهزيمة.

وحقق الزمالك الفوز على الإسماعيلي بهدف دون مقابل في دور الـ 16 من كأس مصر على ملعب القاهرة.

وقال الجمل خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الإسماعيلي قدم مباراة قوية على الرغم من الضغوطات الموجودة على الجهاز الفني واللاعبين".

واستمر "اليوم النتيجة ليست في صالح الإسماعيلي ولكني سعيد بالأداء الذي قدمناه لأن الفروق قدم نموذجا فنيا في الضغط والاستحواذ، وبحثنا عن الثغرات في دفاع الزمالك ولكن الفريق لم يترجم الفرص وفي النهاية خسرنا بركلة جزاء".

وتابع "الإسماعيلي بحاجة إلى مشروع وتخطيط استراتيجي للفريق من أجل النهوض ولحل أزمة فريق الكرة".

وشدد "الحديث عن أي بيع أي لاعب في الفريق يخص إدارة الإسماعيلي ولكن سأدلي برأيي الفني إذا كنت ساستمر مع الفريق خاصة أنني أتمنى الاحتفاظ بالقوام الأساسي".

وأضاف "خضنا مباراة اليوم من أجل الفوز والوصول لربع النهائي وكانت لدينا دوافع قوية لتحقيق الفوز أمام فريق كبير وبطل بحجم الزمالك".

ويلعب الزمالك في دور ربع النهائي مع المصري الذي تأهل بعد الفوز على إيسترن كومباني في دور الـ 16.

اقرأ أيضا:

مرموش يحسم مصيره مع فولفسبورج

خاص - جاهزية عبد القادر لمباراة إيسترن كومباني

تصميمات جديدة للدوري والكأس في مخازن اتحاد الكرة

خاص - مفاجأة سارة بشأن أكرم توفيق

سويلم: تعيين كلاتنبرج قرار غريب