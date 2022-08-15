أسامة نبيه: ابتعاد الإسماعيلي عن الهبوط زاد صعوبة المباراة أمام الزمالك

أبدى أسامة نبيه المدرب العام لفريق الزمالك بالفوز على الإسماعيلي في دور الـ 16 لبطولة كأس مصر خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي.

وقال نبيه: "مواجهة الإسماعيلي صعبة في كل ظروفها، ولكن مباراة اليوم لها حسابات خاصة لا سيما وأنها في بطولة كأس مصر".

وأضاف "الهدف الأساسي هو استمرار سلسلة انتصارات الفريق رغم اختلاف البطولة، وهو ما تحقق، خاصة وأن الإسماعيلي لعب المباراة بدون ضغوط بعد تأكد استمراره في مسابقة الدوري الممتاز، مما ساهم في رفع الروح المعنوية للاعبين".

وتابع "غياب الجماهير عن مباراة اليوم أثر بشكل كبير على أداء اللاعبين ، لاسيما وأن الجماهير دائمًا مصدر طاقة للفريق".

وتأهل الزمالك لدور الثمانية لكأس مصر بالفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد.

ويلعب الزمالك مع المصري في ربع النهائي.

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