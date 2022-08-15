موعد مباراة الزمالك القادمة ضد فاركو.. القنوات الناقلة والمعلق

يستعد الزمالك لمواجهة فاركو ضمن منافسات الجولة الـ 31 للدوري المصري.

وكان الزمالك قد تغلب على المقاصة بخمسة أهداف دون مقابل في آخر مبارياته في الدوري.

أما في مباراته الأخيرة بصورة عامة، فاز على الإسماعيلي بهدف دون رد في دور الـ 16 لكأس مصر.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 72 نقطة من 30 مباراة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الجمعة 19 أغسطس.

وينطلق اللقاء في السادسة والنصف مساء.

ويذاع اللقاء على قناة أون تايم سبورتس 1.

وتقام المباراة على استاد الإسكندرية.

ويعلق على المباراة مؤمن حسن.

وكان الزمالك قد واجه فاركو مرتين هذا الموسم في مسابقة الدوري وكأس الرابطة.

وفاز فاركو في كأس الرابطة بهدفين دون مقابل.

بينما في الدوري تعادل الفريقان بدون أهداف.

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