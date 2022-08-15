أمو لـ في الجول: ربيعة قال لي "أنت مثل لاعبي الأهلي".. وهذا ما دار بيني وبين قمصان

الإثنين، 15 أغسطس 2022 - 21:48

كتب : حامد وجدي

محمد عادل أمو

تحدث محمد عادل أمو لاعب مصر للمقاصة عما دار بينه وبين سامي قمصان المدرب العام للنادي الأهلي.

جاء ذلك بعد لقاء الفريقين في دور الـ 16 لكأس مصر، والذي انتهى بفوز الأهلي بهدف دون رد.

وقال أمو في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "تحدثت مع سامي قمصان بعد المباراة وقال لي إني لاعب جيد".

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وأضاف "قمصان قال لي إني أملك مستقبلا واعدا، ويجب أن أستمر في العمل الجاد".

وبدل أمو قميصه مع رامي ربيعة مدافع الأهلي وصاحب هدف المباراة الوحيد عقب نهايتها.

وكشف أيضا لاعب المقاصة أن ربيعة قال له: "مستواك مثل لاعبين هنا في الأهلي، أتمنى لك التوفيق".

وتوجد العديد من الأندية المهتمة بضم أمو في سوق الصيف، على رأسهم الإسماعيلي والمصري وسيراميكا كليوباترا.

وفاز الأهلي على مصر للمقاصة بهدف رامي ربيعة في الدقائق الأخيرة من ركلة جزاء بعد لمسة يد من هشام حافظ.

وتأهل الأهلي لملاقاة المقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر، وينتظر سموحة الفائز منهما في نصف النهائي.

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