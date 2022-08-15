نابولي يبدأ الدوري الإيطالي بخماسية في مرمى فيرونا

افتتح نابولي مشواره في الدوري الإيطالي بالفوز على هيلاس فيرونا بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الأولى.

وسجل أهداف نابولي كل من خفيشا كفاراتسخيليا وفيكتور أوسيمين وبيوتر زيلينسكي وستانيسلاف لوبوتكا وماتيو بوليتانو، بينما سجل كيفين لاسانيا وتوماس هنري هدفي نابولي.

المباراة كانت هي الأولى لكفاراتسخيليا مع نابولي بعد انضمامه قادما من فريق دينامو باتومي.

وكان فابيو كابيلو مدرب منتخب إيطاليا الأسبق قد ذكر أن تحركات كفاراتسخيليا تذكره بمحمد صلاح في بداية مسيرته.

وتصدر نابولي الدوري بشكل مؤقت بعد فوزه بأول ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن أتلانتا.

وغاب عن قائمة فيرونا المهاجم جيوفاني سيميوني والذي اقترب من الانتقال لنابولي.

ولأول مرة في التاريخ يسجل نابولي أكثر من أربعة أهداف خلال المباراة الأولى في الدوري الإيطالي، كما أنها المرة الأولى التي يستقبل فيها هيلاس فيرونا أكثر من أربعة أهداف في المباراة الأولى من الدوري الإيطالي.

تقدم هيلاس فيرونا في الدقيقة الـ 29 عن طريق كيفين لاسانيا الذي استغل رأسية كوراي جونتر ليكمل الكرة في المرمى.

وتعادل كفاراتسخيليا في الدقيقة الـ 37 برأسية بعد عرضية من هيرفينج لوزانو.

وأضاف أوسيمين الهدف الثاني لنابولي في الوقت بدل الضائع بنفس طريقة هدف فيرونا.

وبعد بداية الشوط الثاني تعادل فيرونا سريعا عن طريق هينري برأسية بعد عرضية رائعة من دافيد فاروني.

وبعد 8 دقائق تقدم نابولي مرة جديدة عن طريق زيلينسكي الذي انفرد مستغلا تمريرة من كفاراتسخيليا ليضع الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة الـ 65 أضاف لوبوتكا الهدف الرابع بمجهود فردي رائع انتهى بتسديدة في الشباك.

وأنهى بوليتانو خماسية نابولي في الدقيقة الـ 79 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

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