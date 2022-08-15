هاني سعيد: لا نية لدى بيراميدز للتفريط في شريف إكرامي

شدد هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز على عدم وجود نية لدى الفريق للتفريط في شريف إكرامي عقب نهاية الموسم الحالي.

شريف إكرامي النادي : بيراميدز بيراميدز

وقال سعيد عبر موقع النادي: "شريف إكرامي قيمة فنية وأدبية كبيرة داخل النادي وفي الكرة المصرية بشكل عام ومنذ قدومه لصفوف بيراميدز كان ولا يزال نموذجا للاعب المحترف الملتزم داخل وخارج الملعب خصوصا وكونه يشكل قدوة للأجيال المقبلة".

"إكرامي سعيد في بيراميدز وله دور قوي داخل الفريق ومسألة المشاركة من عدمها لا تؤثر مطلقا على علاقة اللاعب مع النادي أو المدير الفني أو اللاعبين".

وتابع "إكرامي بجانب دوره كحارس مرمى كبير له أيضا دور كقائد داخل وخارج الملعب ويلعب دور المحفز والمساند لزملائه في جميع الأوقات ومن بين الأسباب الرئيسية مع بقية اللاعبين فيما وصل إليه الفريق في المراحل الأخيرة من المافسة على الدوري".

وأتم "لا صحة إطلاقا لما يشاع عن رغبة شريف إكرامي في الرحيل عن النادي ولا نية لدى بيراميدز للتفريط فيه خلال الموسم المقبل".

وشارك إكرامي مع بيراميدز خلال الموسم الحالي في 29 مباراة وتمكن خلالهم من الحفاظ على نظافة شباكه في 19 مباراة.

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