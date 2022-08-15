مساهمة لكل مباراة.. زيزو يشارك في أهداف الزمالك للمباراة الـ11 على التوالي

واصل أحمد سيد زيزو هداف الزمالك تألقه ليساهم في أهداف الفريق للمباراة الحادية عشر على التوالي.

ونجح زيزو في تسجيل هدف الزمالك الأول أمام الإسماعيلي من ركلة جزاء في ثمن نهائي كأس مصر.

ورفع زيزو رصيده إلى المساهمة رقم 35 في جميع المسابقات، حيث سجل 21 هدفا وصنع 14 آخرين في 35 مباراة.

الحادية عشر على التوالي

ساهم زيزو بتسجيل هدف في مباراة الإسماعيلي، ليستمر في المساهمة للمباراة الحادية عشر على التوالي مع الزمالك هذا الموسم.

ويسجل أو يصنع زيزو للمباراة الحادية عشر في مختلف المسابقات.

وجاءت مساهمات زيزو في آخر عشر مباريات كالآتي:

صنع هدفا أمام البنك الأهلي.

سجل هدفا أمام سيراميكا كليوباترا.

صنع أمام المقاولون العرب وغزل المحلة على التوالي.

صنع وسجل أمام الأهلي في نهائي كأس مصر.

سجل هدفا أمام سموحة.

صنع هدفا أمام فيوتشر.

سجل أمام بيراميدز.

سجل هدفين أمام الجونة.

سجل هدفين وصنع هدفين أمام مصر للمقاصة.

سجل أمام الإسماعيلي

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