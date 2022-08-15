رغم الاتفاق على الانفصال.. برشلونة يرفض طلب راغبي ضم أومتيتي

رفض نادي برشلونة طلب الأندية الراغبة في ضم صامويل أومتيتي لاعب الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

صامويل أومتيتي النادي : برشلونة برشلونة

وحسبما أشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن برشلونة لم يحصل حتى الآن على عرض حقيقي من أجل بيع أومتيني هذا الصيف.

وأضافت الصحيفة أنّ السبب يعود إلى طلب الأندية اختبار الحالة البدنية للاعب قبل انتقاله إلى صفوفهم نظرا إلى الإصابات المستمرة التي يعاني منها اللاعب.

ونوهت الصحيفة أنّ برشلونة مستعد لتسهيل كل الإجراءات من أجل رحيل اللاعب سواء في صفقة دائمة أو على سبيل الإعارة في ظل رغبة مشتركة للانفصال من الطرفين.

أبرز العروض

بحسب التقارير فإن أومتيتي لديه خيارات متعددة للرحيل عن برشلونة خلال الصيف الحالي نحو إيطاليا أو فرنسا.

وترغب أندية أوليمبيك مارسيليا ونيس من فرنسا في ضمه، بينما يهتم كل من فيورنتينا، ولاتسيو، وروما بخدمات المدافع.

أومتيتي (28 عاما) انضم لبرشلونة في صيف عام 2016 قادما من ليون الفرنسي وبدأ اللاعب بشكل رائع قبل أن يتراجع مستواه بسبب إصابة تعرض لها على مستوى الركبة.

ولم يشارك المدافع الفرنسي مع برشلونة في الموسم الماضي سوى في مباراة واحدة فقط بسبب خروجه بشكل كامل من حسابات تشافي.

اقرأ أيضا:

مرموش يحسم مصيره مع فولفسبورج

خاص - جاهزية عبد القادر لمباراة إيسترن كومباني

تصميمات جديدة للدوري والكأس في مخازن اتحاد الكرة

خاص - مفاجأة سارة بشأن أكرم توفيق

سويلم: تعيين كلاتنبرج قرار غريب