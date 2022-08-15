بوجود الرباعي المصري.. كاف يعلن الأندية الحاصلة على رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن قائمة الأندية الحاصلة على رخصة المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2022-2023.

وشهدت القائمة تواجد الأهلي والزمالك في أندية دوري أبطال إفريقيا.

أيضا تواجد بيراميدز وفيوتشر في قائمة الأندية المشاركة بكأس الكونفدرالية.

وجاء ذلك بعد أن أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم أسماء الرباعي سالف الذكر بناء على نتائج الدور الأول، للمشاركة في البطولتين القاريتين.

وجاءت قائمة دوري أبطال إفريقيا كالتالي:

شباب بلوزداد - شبيبة القبائل (الجزائر)

بترو أتلتيكو - بريميرو دي أجوستو (أنجولا)

القطن (بنين)

جابورون يونايتد (بوتسوانا)

كاديوجو (بوركينا فاسو)

فلامبو دو سونتر (بوروندي)

القطن (الكاميرون)

أولمبيك ريال دو بانجي (إفريقيا الوسطى)

إيليكت (تشاد)

فولكان دو موروني (جزر القمر)

أوتوهو دويو (الكونغو)

أسيك ميموزا (كوت ديفوار)

أرتا سولار (جيبوتي)

فيتا كلوب - مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)

الأهلي - الزمالك (مصر)

ديبورتيفو مونجومو (غينيا الاستوائية)

رويال ليوباردز (إيسواتيني)

سانت جورج (إثيوبيا)

ستاد ماندجي (الجابون)

هاوكس (جامبيا)

أشانتي كوتوكو (غانا)

هورويا - سوار (غينيا)

ماتلاما (ليسوتو)

واتانجا (ليبيريا)

أهلي طرابلس - الاتحاد (ليبيا)

سي إف إف أيه (مدغشقر)

نياسا بيج بوليتس (مالاوي)

دجوليبا (مالي)

نواذيبو (موريتانيا)

الرجاء - الوداد (المغرب)

بلاك بولز (موزمبيق)

نيجيليك (النيجر)

بلاتو يونايتد - ريفرز يونايتد (نيجيريا)

إي بي أر (رواندا)

كاسامانس سبورتينج (السنغال)

لا باس (سيشل)

بي أو رينجرز (سييراليون)

كيب تاون سيتي - ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا)

زعلان إف سي (جنوب السودان)

الهلال - المريخ (السودان)

سيمبا - يانج أفريكانز (تنزانيا)

أسكو دي كارا (توجو)

الترجي - اتحاد المنستير (تونس)

فايبرز (أوغندا)

ريد أروز (زامبيا)

كي إم كي إم (زانزيبار)

فيما جاءت أسماء الأندية المشاركة في الكونفدرالية كالتالي:

شبيبة الساورة - اتحاد العاصمة (الجزائر)

ساجرادا (أنجولا)

بوفل دو بورجو (بنين)

سيكيوريتي سيستيمز (بوتسوانا)

دوان (بوركينا فاسو)

بومامورو (بوروندي)

باميندا (الكاميرون)

سانتيه دابيشيه (تشاد)

ديابل نوار (الكونغو)

جانيوا (كوت ديفوار)

جيبوتي تيليكوم (جيبوتي)

موتيما بيمبي - سان إلوي لوبوبو (الكونغو الديمقراطية)

فيوتشر - بيراميدز (مصر)

إنتر ليتورال أكاديمي (غينيا الاستوائية)

ماباباني هايلاندرز (إيسواتيني)

فاسيل كينيما (إثيوبيا)

هارتس أوف أوك (غانا)

إي إي جي بي إس - ميلو (غينيا)

ليسكر (ليبيريا)

الأخضر - النصر (ليبيا)

إلجيكو بلاس (مدغشقر)

ريال دي باماكو (مالي)

نواكشوط كينجز (موريتانيا)

الجيش الملكي - نهضة بركان (المغرب)

فيروفياريو دي بيرا (موزمبيق)

دوان (النيجر)

ريمو ستارز - كوارا يونايتد (نيجيريا)

كيجالي (رواندا)

سانت ميتشيل يونايتد (سيشل)

كالون (سييراليون)

مارومو جالانتس - رويال إي إم (جنوب إفريقيا)

الهلال (جنوب السودان)

أهلي الخرطوم - هلال الساحل (السودان)

عزام - جيتا جولد (تنزانيا)

كارا (توجو)

الإفريقي - الصفاقسي (تونس)

بول (أوغندا)

زيسكو يونايتد (زامبيا)

كيبانجا (زانزيبار)

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