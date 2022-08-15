لو باريزيان: راموس يتوسط للصلح بين مبابي ونيمار

الإثنين، 15 أغسطس 2022 - 19:58

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - باريس سان جيرمان

كشفت صحيفةلو باريزيان الفرنسية عن قيام سيرجيو راموس قلب دفاع باريس سان جيرمان بالتوسط بين نيمار وكيليان مبابي زميليه في الفريق للمصالحة بينهما.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

سيرخيو راموس

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

العديد من التقارير كانت قد أشارت إلى أن نيمار ومبابي دخلا في خلافات بدأت قبل بداية الموسم حين طلب الأخير من إدارة النادي أن تبيع نيمار وهو ما عرفه اللاعب البرازيلي.

الخلافات زادت خلال مواجهة مونبلييه في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لباريس سان جيرمان وقرر نيمار تسديدها على الرغم من طلب مبابي وهو ما أشعل الخلاف بينهما.

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وكشفت لو باريزيان عن قيام لويس كامبوس المدير الرياضي للفريق وكريستوفر جالتييه المدرب بالاجتماع مع اللاعبين وطالباهما بحل الخلافات بعيدا عن الكاميرات وهو ما تم بالفعل وأخبراهما بأن الأمر قد انتهى بنهاية المباراة.

الصحيفة أشارت إلى أن راموس كان أحد المتدخلين لحل الخلاف بين نيمار ومبابي وتوسط بينهما لمحاولة الصلح ولتهدئة الأوضاع.

مبابي كان شارك لأول مرة مع باريس سان جيرمان في الموسم الحالي في مواجهة مونبلييه بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها.

وكان مبابي قد أهدر ركلة جزاء أخرى قبل التي سددها نيمار خلال المباراة.

وسجل نيمار هدفين بينما سجل مبابي هدفا آخر خلال المباراة التي انتهت بفوز فريق العاصمة بخمسة أهداف مقابل هدفين.

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سيرجيو راموس كيليان مبابي نيمار باريس سان جيرمان
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