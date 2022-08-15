تشكيل يوفنتوس - ظهور دي ماريا الأول أمام ساسولو

الإثنين، 15 أغسطس 2022 - 19:51

كتب : FilGoal

أنخيل دي ماريا - يوفنتوس

أعلن ماسيميليانو أليجري عن أول تشكيلات فريقه يوفنتوس للموسم الجديد، حيث سيواجه ساسولو في الجولة الأولى من عمر الدوري الإيطالي.

وشهد التشكيل مشاركة جليسون بريمر وأنخيل دي ماريا من صفقات الصيف.

ويغيب بول بوجبا الوافد من مانشستر يونايتد مجانا في الصيف بسبب الإصابة.

كما يشارك الحارس ماتيا بيرين بدلا من الأساسي فويتشيك تشيزني الذي يغيب بداعي الإصابة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ماتيا بيرين

خط الدفاع: دانيلو - ليوناردو بونوتشي - جليسون بريمر - أليكس ساندرو

خط الوسط: مانويل لوكاتيلي - دينيس زكريا - خوان كوادرادو - ويستون ماكيني - أنخيل دي ماريا

خط الهجوم: دوسان فلاهوفيتش

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