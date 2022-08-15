بين المعارضة والغضب والتأييد.. آراء أندية الدرجة الثانية عقب قرار دوري المجموعة الواحدة

عبّر مسؤولو أندية الدرجة الثانية عن آرائهم بعد قرار اتحاد الكرة المصري بتطبيق دوري المجموعة الواحدة خلال موسم 2023-2024.

دوري المجموعة الواحدة هو نظام قرر اتحاد الكرة اعتماده في الدرجة الثانية، إذ ستضم 18 فريقا بدلا من 24، 3 أندية هابطة من الممتاز و3 أندية صاعدة من القسم الثالث و12 نادٍ من الدرجة الثانية بمعدل 4 أندية من كل مجموعة.

ما هي آراء الأندية؟

صرّح أحمد سعد، المشرف على الكرة بـ نادي تليفونات بني سويف لـ FilGoal.com

وقال: "إذا تم الاتخاذ القرار بتطبيق الدوري بالفعل، لماذا تم الاجتماع مع الأندية للاستماع لآرائهم وقد رفض 90% القرار، دعنا نفترض أنّ 10% أُعجبوا بالفكرة، فالسؤال هنا أين مقومات نجاح هذا الدوري، هل تم الإعلان عن راعي بشكل رسمي، هل الأجواء مناسبه لتطبيقه".

وأضاف "القرار سيكون تمهيدا للقضاء على أندية الصعيد ولن تتبقى فرق في دوري المحترفين، نحن الأقل فنيا وإمكانيات. القيمة التعاقدية للاعب لدينا معروف بأنها الأقل، كذلك الملاعب".

وأردف "أما بالنسبة لدوري الدرجة الثالثة لماذا عادت دورة الترقي رغم اعتراف الأندية بفشلها، ماحدث هو إستخفاف واستهزاء بالأندية لإجتماعك معهم ثم اتخاذ قرار أخر دون موافقتهم".

وأتم "الموسم المقبل سيشهد تفويت بعد نهاية الدور الأول لهبوط ١١ فريقا وانعدام الهدف، أعتقد أنّ اتخاذ قرار نظام جديد يحتاج لموافقة الجمعية العمومية، من الوارد أن نرى بعض الأندية تعيد النظر في قرار مشاركتها في المسابقة".

بينما صرّح رجب رزق رئيس نادي شبان قنا لـ FilGoal.com:

وقال: "لماذا حضر أعضاء اتحاد الكرة للأندية لسماع الآراء، كانوا طبقوا القرار من شهور بدلا من خداع الأندية".

وأضاف "أعلى قيمة عقد لاعب لدينا 40 ألفا وليس لدينا موار، هل سيقوموا بدعمنا للمنافسة، أم يمهدوا للقضاء على الأندية الشعبية، سنتواصل مع الأندية لاتخاذ قرار تجاه الدوري".

فيما صرّح محسن جميل رئيس مركز شباب طامية لـ FilGoal.com

وقال: "خطوة مميزة تأخرت أكثر من عام منذ فترة هاني أبو ريدة، الخطوة تحسب للمجلس الحالي بتطبيق القرار".

وأضاف "لقد رصدنا ميزانية بقيمة 5 مليون جنية للاستعداد للدوري بقيادة نادر السيد المدير الفني".

وصرّح محمد هاني رئيس نادي ملوي لـ FilGoal.com

وقال: تطبيق دوري المحترفين يعني بأن كرة القدم انتهت في الصعيد، اتفقنا مع مستثمر لرعاية الفريق فكان يرغب في الإقامة بالقاهرة ففسخنا التعاقد، وسنتواصل مع الأندية".

وصرّح سعد مجدي المشرف على الكرة بنادي كهرباء الإسماعيلية لـ FilGoal.com

وقال: "نشارك في مجموعة القاهرة التي تعتبر دوري ممتاز وأقوى مجموعة، نحن ملتزمون بما يتم تطبيقه، ستتنافس كل الأندية الآن في المجموعة الواحدة من أجل التواجد بدوري المحترفين".

وصرح محمد بسيوني رئيس نادي المنصورة لـ FilGoal.com:

وقال: "أثناء الاجتماع مع أعضاء اتحاد الكرة، كان حديثهم هو عدم اتخاذ قرار إلا بموافقة الأندية، لكن بعد اتخاذ القرار أشعر بالسخرية من جانبهم، ما هو الغرض من الدوري هل هو لتجربة جديدة أم لمنتخب مصر، نريد أن نعرف من اتحاد الكرة الهدف من دوري المحترفين، هل هو للقضاء على الأندية الشعبية".

وأضاف "مجموعة بحري تضم عدد من الأندية الجماهيرية بعد تطبيق هذا الدوري كم سيتبقى منهم، هل يتم هبوط 11 فريق قبل الدوري بشهرين ونهاية الدوري الماضي منذ شهرين، هل هذا يعقل، سيكون هناك اجتماع لمجموعة بحري، واتخاذ قرار بالاتفاق مع الجميع".

وصرح عبد الحميد مصطفى رئيس نادي كفر الشيخ لـ FilGoal.com:

وقال: "نرفض تطبيق دوري المحترفين لأنه يضر بالأندية الشعبية ونرتب حاليا لاجتماع مع أندية مجموعة بحري لاتخاذ قرار".

وصرح نور رسلان نائب رئيس نادي الحمام لـ FilGoal.com

وقال: "ماذا أقول بعد هذا القرار الغريب، تم التخطيط للقضاء على الأندية الشعبية، هل تعلم بأننا خلال آخر ثلاث سنوات نعاني ماديا، هل يعلم الاتحاد كم عدد الأندية التي تعاني".

واختتم "سنجتمع مع أعضاء مجلس الإدارة ثم مع الأندية لاتخاذ قرار للتعقيب على الدوري، قمنا بالتصريح سابقا بأن حال تطبيق الدوري سنعلن انسحابنا ولكن ننتظر ليكون قرارنا بالاتفاق مع الأندية".

ما هو نظام دوري المجموعة الواحدة؟

كشف اتحاد الكرة في وقت سابق النظام لـ FilGoal.com

وقال عامر حسين: "سيترشح أول أربعة فرق من كل مجموعة من مجموعات القسم الثاني الموسم المقبل".

وأضاف "سيتم إضافة ثلاثة أندية صاعدين من القسم الثالث بجانب الهابطين من الدوري الممتاز ليكتمل عقد الفرق المشاركة في موسم 23-24".

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