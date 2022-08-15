كلوب: سباق اللقب لن يكون ثنائيا هذا الموسم

الإثنين، 15 أغسطس 2022 - 15:55

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا يورجن كلوب ليفربول مانشستر سيتي

يتوقع يورجن كلوب مدرب ليفربول أن يصبح السباق على لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد بين أكثر من فريق.

في معظم المواسم الخمسة الأخيرة تسابق مانشستر سيتي وليفربول على اللقب، في سباق أعاد للأذهان تنافس مانشستر يونايتد وأرسنال في بداية الألفية.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "لقد رأيت الكثير من الأشياء في مباراتنا ضد سيتي بكأس الدرع الخيرية حيث كانت المنافسة المرتقبة واضحة للجميع".

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وأضاف "سأكون سعيدًا إذا كان السباق بين حصان ليفربول وحصان سيتي، لأن وقتها لن أشعر بالقلق إلا من مانشستر سيتي، لكني لا أعتقد ذلك".

وأردف "ظهر توتنام مستقرا مع أنطونيو كونتي وسيكون من الصعب حقا اللعب ضده".

وأكمل "كما يبدو أن أرسنال أصبح جاهزا للمنافسة أيضًا".

واستدرك المدرب الألماني "لم يمض الكثير من الموسم حتى نتوقع ما سيحدث لاحقا".

ليفربول تعادل في مباراته الأولى ضد فولام وينتظر مواجهة كريستال بالاس في الجولة الثانية يوم الإثنين.

بينما انتصر سيتي في مباراتيه ضد وست هام يونايتد وبورنموث.

كما فعل أرسنال الأمر نفسه بالفوز في أول مباراتين على كريستال بالاس وليستر سيتي.

فيما انتصر توتنام على ساوثامبتون وتعادل مع تشيلسي.

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