قصة مصري يكسر رقم أصغر لاعب في دوري الدرجة الثانية الألماني

نجح عمر عبد المجيد لاعب هامبورج والذي يمتلك الجنسيتين المصرية والألمانية في كسر الرقم المسجل بأصغر لاعب في دوري الدرجة الثانية الألماني "بوندزليجا 2".

وشارك عبد المجيد مع هامبورج ضد أرمينا بيلفيلد في أول ظهور له ليصبح اللاعب الأصغر مشاركة في تاريخ كل من النادي ودوري الدرجة الثانية الألماني.

ويبلغ عمر عبد المجيد من العمر 17 عاما ويلعب في مركزي خط الوسط المهاجم والجناح.

ولعب عبد المجيد أمام بيلفيلد ليدخل التاريخ ويصبح أصغر لاعب يشارك في تاريخ ناديه هامبورج بعمر 16 عاما و359 يوما.

بينما الرقم السابق لنادي هامبورج كان مسجلا باسم جوشا فاجنومان الذي شارك لأول مرة في عمر 17 عاما و89 يوما.

ويعد عمر عبد المجيد أحد المواهب البارزة في نادي هامبورج والذي يعقد عليه النادي آمالا كبيرة في المستقبل.

وساهم FilGoal.com من قبل في التواصل بين اللاعب ومنتخب مصر للشباب الذي يقوده محمود جابر المدير الفني.

وشارك اللاعب وديا لبضع دقائق أمام منتخب سلوفاكيا في مارس الماضي.

وعلى مستوى دوري الدرجة الثانية الألماني كسر عمر الرقم المسجل باسم سيدني رابينجر لاعب جرويثر فورث والذي شارك بعمر 17 عاما و 96 يوما.

وسبق وشهد نادي هامبورج انضمام محمد زيدان لاعب منتخب مصر السابق.

وانضم زيدان إلى هامبورج في صيف 2007 ولمدة موسم قبل أن ينضم إلى دورتموند في 2008.

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