عيد مرازيق: ركلة جزاء الأهلي واضحة.. وسنحاسب لاعبي المقاصة بسبب الاعتراض

أبدى عيد مرازيق المدير الفني لمصر للمقاصة استيائه من اعتراض لاعبي الفريق بصورة غير لائقة مما تسبب في طرد هشام حافظ في مواجهة الأهلي.

وودع مصر للمقاصة منافسة كأس مصر من ثمن النهائي بعد الخسارة بصعوبة أمام الأهلي بهدف دون مقابل من ركلة جزاء في الدقيقة 91.

وقال مرازيق عبر قناة أون تايم سبورتس: "وائل فرحان حكم جيد جدا وعندما علمنا تعيينه كنا سعداء".

وشدد "لم يكن هناك حالة في المباراة تستدعي ما حدث من بعض اللاعبين وسنتخذ ضدهم إجراء مع لجنة الكرة".

وكشف مرازيق "الانضباط أهم من لعب الكرة، يجب أن يكون هناك احترام متبادل، ركلة جزاء الأهلي واضحة والحكم شرح لنا الحالة عقب اللقاء ولا توجد مشكلة".

وأوضح مدرب المقاصة "هشام حافظ تم طرده بصورة سيئة بسبب الاعتراض، تم احتساب ركلة الجزاء ولكن ماذا لو تم إهدارها؟ هل نشارك في الوقت الإضافي منقوصين بسبب حالة الطرد؟ يجب أن نقف عند مثل الحالات من أجل المستقبل".

واختتم عيد مرازيق تصريحاته "مستمر مع مصر للمقاصة ونسعى لتدعيم صفوف الفريق والعودة مجددا إلى الدوري".

وهبط مصر للمقاصة بشكل رسمي إلى دوري الدرجة الثانية قبل أربع جولات من نهاية الدوري الممتاز.

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