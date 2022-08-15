خالد جلال: قلقت من تدريب المنتخب الأولمبي بسبب ما حدث مع إيهاب جلال

الإثنين، 15 أغسطس 2022 - 11:17

كتب : FilGoal

خالد جلال - البنك الأهلي

اعترف خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلي، بتلقيه عرض لتدريب منتخب مصر الأولمبي.

وصرّح جلال عبر أون تايم سبورتس 2: "عُرض علي تدريب الأولمبي، كنا في منتصف الموسم وبالتالي توجب أن أكمل الموسم مع فريقي وبعدها لنا كلام آخر".

وتابع: "الأمور كانت سارية في هذا الإطار دون تأكيد، لكن حدثت أمور ضايقتني خصوصًا إقالة إيهاب جلال، ما حدث معه زعلني وجعلني قلقا".

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وأشار: "لم أعتذر عن عدم قبول المهمة، لا يمكنك الاعتذر عن منتخب مصر، لكني بصراحة قلقت، جميعنا رفضنا ما حدث مع إيهاب جلال، لقد تضرر وتعطلت مسيرته وترك بيراميدز بعد أن كان في وضع جيد معه".

وواصل: "هو من أفضل 5 أو 6 مدربين في مصر، إما أن تعطيه الفرصة أو لا تقم بتعيينه من الأساس".

وأتم: "أشكر حازم إمام على ترشيحي وأتمنى لهم التوفيق، لقد صنعوا طفرة في اتحاد الكرة".

وأعلن اتحاد الكرة مؤخرًا عن تعيين البرازيلي روجيريو ميكالي مديرًا فنيًا لمنتخب مصر الأولمبي خلفًا لـ شوقي غريب.

ويحتل البنك الأهلي المركز السابع في الدوري المصري هذا الموسم برصيد 41 نقطة، بفارق 7 نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الرابع.

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