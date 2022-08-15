أحمد طارق سليمان: لا أريد اللعب في الدرجة الثانية.. ولم أخش الأهلي لهذا السبب

أوضح أحمد طارق سليمان حارس مرمى مصر للمقاصة، نيته في الاستمرار في الدوري المصري الممتاز.

سليمان حافظ على نظافة شباكه أمام فريقه السابق الأهلي حتى الدقيقة الأخيرة من مباراة الفريقين في دور الـ 16 لكأس مصر مساء الأحد.

وصرّح سليمان بعد المباراة التي خسرها المقاصة 0-1: "كانت مباراة صعبة أمام الأهلي، لكني عاشرت معظم هؤلاء اللاعبين وبالتالي لا أشعر بهيبتهم، جميعهم زملائي وتدربت معهم سابقًا، وبالتالي لم تكن الرهبة موجودة".

وأضاف عبر أون تايم سبورتس 1: "لاعبو المقاصة صغار عُمرًا، وبالتالي يسهل السيطرة عليهم وفرض شخصيتي، أعرف كيف أقود الفريق جيدًا، بخلاف أن يكون هناك وجهات نظر أخرى في الملعب أو خلافات".

وتابع: "لا أعلم أين ستكون وجهتي المقبلة، لا أرغب في اللعب بالدرجة الثانية وأرغب الاستمرار في الدوري الممتاز، لكن لم تصلني عروض حتى الآن".

وعن نصائح والده: "دائمًا ما يدفعني للتدرب جيدًا، تحدث معي قبل المباراة وطالبني أن أكون هادئًا وألا أحاول إظهار أنني حارس جيد وأن أتعامل مع كل كرة بشكل منفصل".

أحمد طارق سليمان (22 عامًا) من ناشئي الأهلي، وانتقل إلى مصر للمقاصة مطلع الموسم الجاري.

ولم يخض أي مباراة في الدوري المصري، واكتفى بالظهور في مباراتي بني عبيد والأهلي في كأس مصر.

وكان مصر للمقاصة أول الهابطين إلى الدرجة الثانية، بعد خسارته أمام الزمالك منذ أسبوع.

ويلعب الأهلي في دور الثمانية مع المقاولون العرب.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة في الدقائق الأخيرة عندما كانت تشير النتيجة إلى التعادل السلبي، قبل أن ينجح الأهلي في خطف هدف الفوز من ركلة جزاء عن طريق رامي ربيعة.

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