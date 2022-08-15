مصير ضبابي ينتظر برناردو سيلفا بين سيتي وبرشلونة

تضاربت التقارير حول مصير برناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي هذا الصيف بين البقاء في ناديه والانتقال إلى برشلونة.

وذكرت شبكة ذا أثليتك أن سيتي سيبلغ خورخي مينديز وكيل اللاعب أن الطريقة الوحيدة لمغادرة سيلفا هذا الصيف هي وصول عرض ضخم.

وأوضح التقرير أن سيتي لن يبيع برناردو بمبلغ أقل من 100 مليون يورو.

ولم يتلق سيتي أي عرض رسمي من برشلونة لبرناردو سيلفا حتى الآن، حسب التقرير.

وترى إدارة النادي السماوي أن العلاقة الجيدة مع خورخي مينديز لا تعني أن يتم تخفيض سعر اللاعب البرتغالي.

في الوقت نفسه، أوضحت جريدة ميرور أن إدارة سيتي سخرت من الأنباء التي أشارت إلى إمكانية تعاقد برشلونة مع سيلفا مقابل 60 مليون يورو.

وأفاد التقرير بأن إدارة سيتي تشعر بأن نادي برشلونة متورط في حملة لزعزعة إستقرار برناردو سيلفا مع الفريق السماوي، مما أنهى أي آمال في إمكانية إبرام صفقة بين الطرفين.

قبل أيام، ذكرت شبكة le10 sport الفرنسية أن دخل باريس سان جيرمان على خط المفاوضات للحصول على خدمات البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي.

لويس كامبوس المدير الرياضي الجديد لباريس سان جيرمان يحاول استغلال علاقته الجيدة باللاعب ووكيله خورخي مينديز ويقوم بقيادة المفاوضات.

وبحسب الموقع الفرنسي، فإن برشلونة مقتنع بأن برناردو سينتظر حتى التوقيع لهم ولكنه في نفس الوقت سيرحب بالانتقال لباريس سان جيرمان.

صحيفة سبورت أوضحت في وقت سابق أن مانشستر سيتي لا يمانع رحيل بيرناردو سيلفا لصفوف برشلونة مقابل الحصول على 80 مليون يورو.

وشارك ابن الـ27 عاما مع مانشستر سيتي خلال الموسم الماضي في 50 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 7 آخرين وتُوج بلقب الدوري الإنجليزي.

كما لعب في مباريات فريقه الثلاثة في الموسم الجديد.

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