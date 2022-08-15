لاعب منتخب السويس لـ في الجول: مهاجم سموحة أصابني والحكم تجاهلني.. وتعرضنا للظلم

يرى محمد حمودة مدافع نادي منتخب السويس أن فريقه تعرض للظلم أمام سموحة في ربع نهائي كأس مصر.

وودع منتخب السويس كأس مصر من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام سموحة بهدفين دون مقابل.

وقال حمودة لـ FilGoal.com: "بدأت المباراة على دكة الاحتياط وشاركت بعد إصابة باسم عادل".

وكشف مدافع منتخب السويس "في كرة مرتدة لسموحة راوغ محمد نادي وقبل قطعي للكرة أصابني بضرب في الكاحل وسقطت على الأرض وسجل هدفا لفريقه".

وأضاف "ذهبت للحديث مع حكم اللقاء لمراجعة تقنية الفيديو وأبلغته أن لاعب سموحة ضربني في الكاحل، لكنه تجاهلني مؤكدا أن الكرة هدف".

وشدد حمودة "تعرضنا للظلم باحتساب هدف غير صحيح وركلة جزاء لم يتم احتسابها وطرد أحمد حاتم".

واختتم تصريحاته "كنا نطمح لتحقيق مزيد من الانتصارات في كأس مصر والوصول إلى المربع الذهبي".

ويبلغ حمودة من العمر 30 عاما وسبق له اللعب لأندية الإنتاج الحربي وبتروجت وأسوان.

وكان منتخب السويس قد أقصى فيوتشر في الدور الأول قبل أن يقصي طلائع الجيش في ثمن النهائي.

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