سيزامل تريزيجيه.. طرابزون يضم مارك بارترا

أعلن نادي ريال بيتيس عن انتقال لاعبه مارك بارترا إلى طرابزون سبور التركي في سوق الانتقالات الصيفية.

ووقّع بارترا مع طرابزون على عقدٍ يبقيه في النادي التركي حتى صيف 2025.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن قيمة الصفقة تبلغ 1,25 مليون يورو.

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وصرّح بارترا للصحفيين عقب وصوله تركيا: "أنا متحمس للغاية وأرغب في مساعدة نادٍ كبير مثل طرابزون".

وأضاف: "إنه يومي الأول كلاعب لـ طرابزون وأتلقى بالفعل الكثير من العاطفة والثقة، يجب أن أرد لهم ذلك في الملعب".

وتابع: "لدي رغبة كبيرة في المشاركة بدوري أبطال أوروبا مثلما فعلت مع برشلونة وبورسيا دورتموند، آمل أن ننافس على كل الألقاب المحلية".

Fırtına, yolda.🌪 Artık ona da her yer Trabzon. 🛩 pic.twitter.com/HoB3XYL9Il — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 14, 2022

ويزامل بارترا المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب الفريق التركي المنضم أيضًا له مطلع الموسم الجاري قادمًا من أستون فيلا.

وتواجد بارترا فورًا في قائمة طرابزون سبور لمواجهة كوبنهاجن الدنماركي في الدور التمهيدي النهائي المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

بارترا (31 عامًا) قضى 3 سنوات ونصف في صفوف ريال بيتيس منذ انتقاله إليه قادمًا من دورتموند مقابل 10 ملايين يورو في يناير 2018.

وخاض بارترا 146 مباراة بقميص بيتيس، سجل خلالها 7 أهداف، وقاده للتتويج بكأس ملك إسبانيا الموسم الماضي، بالإضافة إلى المشاركة في الدوري الأوروبي.

وبدأ بارترا مسيرته في أكاديمية برشلونة، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2012.

وخاض المدافع الإسباني 103 مباراة إجمالًا مع برشلونة، سجل خلالها 6 أهداف كان أشهرها هدف التعادل في شباك ريال مدريد بنهائي كأس ملك إسبانيا 2014.

وفاز بارترا مع برشلونة بـ 13 لقبًا مختلفًا، وكان حاضرًا في خماسية 2015 التاريخية تحت قيادة لويس إنريكي.

وانتقل بارترا بعدها إلى دورتموند في صيف 2016 مقابل 8 ملايين يورو.

وخاض بارترا 51 مباراة مع الفريق الألماني، وفاز معه بكأس ألمانيا في موسمه الأول.

وتعرض بارترا لإصابة بالغة في ذراعه على هامش التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة دورتموند قبل مواجهة موناكو بشهر أبريل 2017، وغاب عن الملاعب لمدة شهر.

ويمتلك بارترا 14 مباراة دولية بقميص منتخب إسبانيا بين 2013 و2018، وتواجد في قائمة يورو 2016 دون أن يشارك في أي دقيقة.

ويحمل طرابزون لقب الدوري التركي الذي توج به العام الماضي بعد غياب عدة عقود.

وبات بارترا سابع صفقة صيفية لـ طرابزون بعد تريزيجيه، وإيرين إلمالي القادم من قاسم باشا، والمقدوني إنيس باردي القادم من ليفانتي، ودوجوكان هاسبولات القادم من قاسم باشا، والهولندي ستيفانو دنسويل القادم من بولوني، والدنماركي ينز شتريجر لارسن القادم من أودينيزي.

ويمتلك طرابزون 6 نقاط من مباراتين خاضهما في الدوري التركي للموسم الحالي، كما حصد لقب كأس السوبر التركي مطلع الموسم.

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