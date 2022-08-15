تريزيجيه في قائمة طرابزون لأول اختبار بدوري أبطال أوروبا

تواجد محمود حسن "تريزيجيه" جناح طرابزون سبور التركي في قائمة فريقه التي تستعد لخوض أول اختبار في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ويحل طرابزون ضيفا على كوبنهاجن الدنماركي في ذهاب الدور الحاسم المؤهل لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

تريزيجيه الذي شارك بشكل أساسي في المباريات الثلاثة التي لعبها طرابزون هذا الموسم، تواجد في قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة حامل لقب الدوري الدنماركي.

ويصطدم حامل لقب الدوري التركي بكوبنهاجن في مباراتي ذهاب وإياب يتأهل الفائز إلى مرحلة المجموعات.

وتستقبل تركيا لقاء الإياب يوم الأربعاء المقبل.

وتقام قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا يوم 25 أغسطس.

يذكر أن تريزيجيه انضم إلى طرابزون خلال فترة الانتقالات الصيفية قادما من أستون فيلا.

وجاءت تفاصيل عقود طرابزون مع أستون فيلا وتريزيجيه على النحو التالي:

- قيمة الصفقة 4 ملايين يورو.

- سيدفعها طرابزون سبور لأستون فيلا على 4 أقساط، مليون يورو كل موسم.

- يدفع طرابزون لأستون فيلا 10% من قيمة بيع أو إعارة تريزيجيه لأي فريق آخر.

- تريزيجيه وقع على عقد يربطه بطرابزون سبور لمدة 4 سنوات.

- حسب الاتفاق المبرم مع اللاعب، يبلغ راتبه السنوي مليون و550 ألف يورو.

- يزيد الراتب بنسبة 5٪ سنويا.

ولعب تريزيجيه 56 مباراة دولية مع منتخب مصر سجل خلالها 8 أهداف، وقاده لوصافة كأس الأمم الإفريقية مرتين، بالإضافة إلى المشاركة في كأس العالم 2018.

اقرأ أيضا:

رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام كريستال بالاس

تصريح مفاجئ من عيد مرازيق

رقم قياسي للاعب مصري في ألمانيا

أحمد طارق سليمان: لم أخش لاعبي الأهلي لهذا السبب

خالد جلال يكشف كواليس عرض توليه المنتخب الأولمبي